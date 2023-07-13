ЄП затвердив план нарощування виробництва боєприпасів

Євродепутати підтримали план нарощування виробництва боєприпасів в ЄС для поставок Україні в середньо- та довгостроковій перспективі та відновлення власних запасів.

Європейський парламент в четвер, 13 липня, проголосував за реалізацію плану виробництва боєприпасів (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) після переговорів з Радою ЄС. Закон був прийнятий 505 голосами, проти виступили 56 депутатів, 21 - утримався. Тепер план також має схвалити Рада ЄС.

"У контексті саміту НАТО у Вільнюсі сьогоднішнє голосування знаменує собою ще один крок у бік безпеки і оборони Європи і ще одну дуже конкрету цеглину нашої постійної підтримки України перед російською агресією", - сказав на засіданні румунський депутат Крістіан-Сільвіу Бушой, керівник переговорної групи Європарламенту.

Під час переговорів парламентарі домоглися включення до законодавства формулювання про те, що боєприпаси, які фінансуватимуться відповідно до цього закону, мають поставлятися Україні без експортних обмежень, однак остаточне рішення залишається за національними владами країн ЄС. Депутати також розширили спектр проєктів і забезпечили право на більш високу ставку фінансування для малого і середнього бізнесу, повідомили в пресслужбі Європарламенту. Переговори почалися після голосування 1 червня і завершилися за кілька днів до поточної сесії.

"Основна відмінність в тому, що у початковий текст законопроєкту до переговорів входив пункт моніторингу з боку Єврокомісії попиту на боєприпаси в країнах ЄС. В новому варіанті його немає", - пояснив DW прессекретар Європарламенту Батіст Шатен. На обговорення та законодавче оформлення цього аспекту в ЄС вирішили виділити більше часу.

Початкова пропозиція походить від Єврокомісії та містить заходи для термінового збільшення можливостей оборонної промисловості в Євросоюзі з постачання боєприпасів класу "земля-земля", артилерійських снарядів і ракет. У нарощування виробництва буде вкладено 500 мільйонів євро з фондів ЄС до 30 червня 2025 року. Фінансова підтримка передбачає створення нових виробничих потужностей, оптимізацію, розширення, модернізацію або перепрофілювання існуючих потужностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників, організацію транскордонних промислових партнерств, у тому числі державно-приватних, щоб, наприклад, забезпечити доступ до стратегічних компонентів і сировини.

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Три етапи плана Борреля

У березні верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель представив програму з трьох частин. Перша: виділити один мільярд євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на відновлення резервів країн Євросоюзу, які готові передати боєприпаси України. Друга: виробити загальний підхід до закупівлі артилерійських снарядів для відновлення власних запасів і передачі боєприпасів Україні в середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. Колективний підхід має призвести до зниження цін на боєприпаси та скорочення термінів поставок. На ці цілі виділяється ще один мільярд євро з ЕФМ.

Третя частина плану полягає в нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій та для допомоги Україні.

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