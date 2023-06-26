ЄС схвалив збільшення фонду допомоги Україні на €3,5 млрд

Бюджет Європейського фонду миру, з якого допомагають зброєю Україні, збільшиться на 3,5 мільярда євро - до понад 12 мільярдів.

Рада Європейського Союзу в понеділок, 26 червня, схвалила виділення ще 3,5 мільярда євро до Європейського фонду миру, який використовують зокрема для військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС .

Граничний розмір фонду зріс із близько 7,9 мільярда євро до понад 12 мільярдів євро. "Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - ідеться у повідомленні.

Спільний фонд ЄС був створений у 2021 році для підтримки країн-партнерів по всьому світу. "Це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду миру з моменту його створення. Менш ніж за два роки фонд довів свою спроможність", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. На допомогу Україні в озброєнні 27 країн-членів Євросоюзу витратили близько 5,5 мільярда євро з цього фонду.

Боррель: Монстр кусає творця

Боррель наголосив на важливості продовжувати підтримку України з огляду на "тріщини у російській системі влади". "Те, що сталося цими вихідними (спроба заколоту в РФ. - Ред.), показує, що війна проти України підриває міць Росії та впливає на її політичну систему", - цитує його слова на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі агенція AFP.

За словами Борреля, війна Росії проти України та "монстр", якого створив президент РФ Володимир Путін у вигляді приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" "кусає його самого". "Монстр діє проти свого творця, політична система демонструє крихкість, а військова міць дає тріщину", - наголосив головний дипломат ЄС.

Водночас Боррель висловив занепокоєння щодо контролю над ядерною зброєю у РФ у разі нестабільності в державі. "Це також необхідно враховувати", - зауважив він.

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