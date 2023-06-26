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ЄС схвалив збільшення фонду допомоги Україні на €3,5 млрд

Олександр Куницький
2 год. тому

Бюджет Європейського фонду миру, з якого допомагають зброєю Україні, збільшиться на 3,5 мільярда євро - до понад 12 мільярдів.

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ЄС додає до фонду миру 3,5 мільярда євро
ЄС додає до фонду миру 3,5 мільярда євроФото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance

Рада Європейського Союзу в понеділок, 26 червня, схвалила виділення ще 3,5 мільярда євро до Європейського фонду миру, який використовують зокрема для військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Граничний розмір фонду зріс із близько 7,9 мільярда євро до понад 12 мільярдів євро. "Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - ідеться у повідомленні.

Спільний фонд ЄС був створений у 2021 році для підтримки країн-партнерів по всьому світу. "Це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду миру з моменту його створення. Менш ніж за два роки фонд довів свою спроможність", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. На допомогу Україні в озброєнні 27 країн-членів Євросоюзу витратили близько 5,5 мільярда євро з цього фонду.

Боррель: Монстр кусає творця

Боррель наголосив на важливості продовжувати підтримку України з огляду на "тріщини у російській системі влади". "Те, що сталося цими вихідними (спроба заколоту в РФ. - Ред.), показує, що війна проти України підриває міць Росії та впливає на її політичну систему", - цитує його слова на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі агенція AFP.

За словами Борреля, війна Росії проти України та "монстр", якого створив президент РФ Володимир Путін у вигляді приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" "кусає його самого". "Монстр діє проти свого творця, політична система демонструє крихкість, а військова міць дає тріщину", - наголосив головний дипломат ЄС.

Водночас Боррель висловив занепокоєння щодо контролю над ядерною зброєю у РФ у разі нестабільності в державі. "Це також необхідно враховувати", - зауважив він.

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