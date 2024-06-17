Кредитори відмовилися реструктурувати держборг України

Пропозиція українського уряду та пропозиція кредиторів показали великі розбіжності між тим, як сторони очікували реструктуризації, зазначає Reuters. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть.

Україна під час офіційних переговорів з групою власників облігацій не змогла досягти згоди щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів.

Як повідомило у понеділок, 17 червня, агентство Reuters, офіційні переговори з власниками облігацій тривали майже два тижні, проте пропозиція українського уряду та зустрічна пропозиція кредиторів "показали великі розбіжності між тим, як сторони очікували реструктуризації", зазначає Reuters.

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Власники облігацій заявили, що пропозиція уряду вимагала списання боргу, яке "суттєво перевищувало очікування ринку". Ця пропозиція "завдає суттєву шкоду майбутній інвесторській базі України та основній меті повернення доступу до ринків капіталу за першої можливості", додали вони.

Україна могла б продовжити призупинення платежів після серпня, але хотіла більш тривалого рішення і часткового списання боргу, йдеться у публікації.

Уряд продовжить переговори з кредиторами

Міністр фінансів Сергій Марченко у своїй заяві на сайті мінфіну зазначив , що уряд продовжить "продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей". "Ми впевнені, що угоди про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів", - наголосив він.

Також Марченко додав, що "без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як з державного, так і з приватного секторів".

"Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні", - заявив він.

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Нагадаємо, що у серпні 2022 року Україна одержала згоду власників її єврооблігацій на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці. Тоді йшлося про майже 6 мільярдів доларів, які Україна мала виплатити за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляли ЗМІ, у серпні 2022 року реструктуризацію застосували до 13 випусків українських єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну 22,6 мільярдам доларів, а також до двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на 1,5 мільярди доларів. Тоді реструктуризація не передбачала списання частини боргу.