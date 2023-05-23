Країни ЄС надали 220 тисяч артснарядів Україні - Боррель
Валерій Сааков
2 год. тому
Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артснарядів і 1,3 тисячі ракет, кажуть у Брюсселі. Водночас глави міноборони країн-членів ЄС не змогли узгодити черговий транш військової допомоги Україні.
https://p.dw.com/p/4RiQT
Реклама
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисячі ракет згідно з планом, узгодженим міністрами в березні. Про це Боррель заявив у вівторок, 23 травня, під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, передає Reuters.
"Це вже було поставлено українцям", - сказав Боррель. Він також зазначив, що ці боєприпаси оплачуються частково коштом держав-членів ЄС, які їх поставили, частково - коштом загальносоюзних коштів. "У цьому темпі, я думаю, ми зможемо досягти цілі в 1 мільйон боєприпасів. Що б там не було, ми робимо все, що в наших можливостях, щоб прийти до цього", - додав Боррель.
Глави міноборони країн-членів ЄС не узгодили наступний транш допомоги
Водночас Боррель додав, що міністри оборони країн-членів Євросоюзу не змогли узгодити в вівторок виділення чергового траншу військової допомоги Україн. За словами керівника європейської дипломатії, це питання і надалі обговорюватимуть на технічному рівні.
"Ми вважаємо, що можна буде виділити ще 500 мільйонів. Але ми все ще обговорюємо це, і я сподіваюся, що цього тижня ми зможемо подолати перешкоди для схвалення цієї суми... На сьогодні з цього питання немає єдності", - заявив Боррель, якого цитує "Інтерфакс-Україна".