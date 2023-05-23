Країни ЄС надали 220 тисяч артснарядів Україні - Боррель

Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артснарядів і 1,3 тисячі ракет, кажуть у Брюсселі. Водночас глави міноборони країн-членів ЄС не змогли узгодити черговий транш військової допомоги Україні.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримала від країн ЄС 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисячі ракет згідно з планом, узгодженим міністрами в березні. Про це Боррель заявив у вівторок, 23 травня, під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, передає Reuters.

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"Це вже було поставлено українцям", - сказав Боррель. Він також зазначив, що ці боєприпаси оплачуються частково коштом держав-членів ЄС, які їх поставили, частково - коштом загальносоюзних коштів. "У цьому темпі, я думаю, ми зможемо досягти цілі в 1 мільйон боєприпасів. Що б там не було, ми робимо все, що в наших можливостях, щоб прийти до цього", - додав Боррель.

Глави міноборони країн-членів ЄС не узгодили наступний транш допомоги

Водночас Боррель додав, що міністри оборони країн-членів Євросоюзу не змогли узгодити в вівторок виділення чергового траншу військової допомоги Україн. За словами керівника європейської дипломатії, це питання і надалі обговорюватимуть на технічному рівні.

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"Ми вважаємо, що можна буде виділити ще 500 мільйонів. Але ми все ще обговорюємо це, і я сподіваюся, що цього тижня ми зможемо подолати перешкоди для схвалення цієї суми... На сьогодні з цього питання немає єдності", - заявив Боррель, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорська влада не хоче підтримувати подальші санкції Євросоюзу проти РФ. Він також сказав, що Будапешт блокуватиме виділення Україні чергового траншу фінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро у зв'язку з діями Києва щодо OTP банку.