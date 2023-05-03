У ЄС домовились про спільні закупівлі снарядів для України

Посли країн ЄС дійшли компромісу щодо спільних закупівель боєприпасів для України: країни-члени Євросоюзу купуватимуть снаряди та ракети, "що пройшли остаточну збірку в ЄС чи Норвегії", повідомили DW у Брюсселі.

Посли країн-членів Європейського Союзу у середу, 3 травня, схвалили рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення резервів армій європейських країн на один мільярд євро. Про це у Twitter повідомила головуюча у Раді ЄС Швеція.

Компромісне формулювання передбачає, що в рамках цієї програми держави Євросоюзу закуповуватимуть снаряди та ракети, повністю вироблені в країнах ЄС, а також ті, "що пройшли остаточну збірку в ЄС чи Норвегії", повідомив DW чиновник у Брюсселі.

Раніше стало відомо, що схвалення плану спільних закупівель блокує Франція, яка наполягала на тому, щоб все виробництво та ланцюжки постачання боєприпасів були європейськими. Наприклад, якщо виробництво знаходиться в одній із країн Євросоюзу, а порох виготовлений у Південній Кореї, Париж вважав це неприйнятним.

Це друга частина плану Брюсселя, розробленого для термінового надання Україні снарядів та ракет, а також поповнення власних запасів країн-членів ЄС. Перша частина включає негайні поставки Києву вже наявних боєприпасів із резервів країн Євросоюзу, а друга - спільні закупівлі для подальшого забезпечення України та заповнення резервів. На два початкові етапи Єврокомісія запропонувала виділити по одному мільярду євро, перший із них уже схвалений Радою ЄС.

Очікується, що офіційний варіант угоди по другому етапу буде прийнято в роботу ввечері 4 травня та опубліковано 5 травня, повідомили DW у Брюсселі.

Євросоюз нарощує виробництво боєприпасів

Раніше того ж дня, 3 травня, Європейська комісія затвердила законодавчу пропозицію щодо підтримки виготовлення боєприпасів, спрямовану на нарощування виробничих потужностей ЄС та вирішення проблеми нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів. Єврокомісія пропонує виділити з цією метою 500 млн євро і закликає країни Євросоюзу мобілізувати інвестиції у виробництво снарядів ще на 500 млн євро.

Брюссель розраховує на швидке ухвалення відповідного закону Європарламентом і Радою ЄС до кінця червня.

Триетапний план Борреля

У березні верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель представив план з трьох частин щодо боєприпасів. Перша: виділити один мільярд євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси. Друга: виробити спільний скоординований підхід до закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. На думку Борреля, колективний підхід сприятиме зниженню цін на боєприпаси та скоротить терміни їх доставки. Для цього пропонується виділити ще один мільярд євро з ЄФМ.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості у країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій.

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