Снаряди Україні: Рада ЄС схвалила допомогу на 1 млрд євро

Рада Європейського Союзу в четвер, 13 квітня, схвалила виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в рамках нового плану закупівлі боєприпасів для України. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати країнам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні із власних запасів або поставлених Києву за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого по 31 травня 2023 року, повідомили у Брюсселі.

Так Євросоюз розпочав реалізацію першої частини плану, ухваленого Радою ЄС 20 березня. План складається з трьох етапів: передача Україні боєприпасів із резервів країн-членів, оформлення нових контрактів на виробництво боєприпасів з підприємствами оборонної промисловості в країнах ЄС для передачі Україні та заповнення власних резервів, а також нарощування виробничих потужностей у цій галузі. Мета ЄС - направити Україні один мільйон 155-міліметрових артилерійських снарядів у 2023 році.

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Сума допомоги Україні через Європейський фонд миру вже сягнула 4,6 мільярда євро

Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав угоду про постачання Україні боєприпасів історичною і наголосив на рішучості ЄС і надалі підтримувати законне право України на самозахист від російського агресора.

Таким чином, сума військової допомоги, наданої Україні через Європейський фонд миру, вже сягнула 4,6 мільярда євро. Фонд був створений у 2021 році для підтримки партнерів Євросоюзу у військовій та оборонній сферах з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.