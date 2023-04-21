  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Артилерійські боєприпаси
Держави-члени ЄС вже поставили Україні боєприпаси на більш ніж 600 мільйонів євро - БоррельФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
КонфліктиЄвропа

Брюссель: Партія боєприпасів з ЄС готова до передачі Україні

Ксенія Польська
3 год. тому

Держави-члени ЄС вже поставили Україні боєприпаси на більш ніж 600 мільйонів євро, наступна партія на підході, повідомляють високопоставлені чиновники Євросоюзу.

https://p.dw.com/p/4QQOG

У Брюсселі повідомляють про готовність для передачі Україні великої кількості обіцяних боєприпасів. Так, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив у п'ятницю, 21 квітня, що в рамках плану зі спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для ЗСУ вже зроблено закупівлі на сотні мільйонів євро.

"Я говорив із Дмитром Кулебою (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Ред.), щоб підтвердити, що ЄС виконує свої зобов'язання з постачання боєприпасів Україні. З 9 лютого було доставлено понад 66 відсотків від першого мільярда євро", - написав він у Twitter.

Під першим мільярдом євро мається на увазі перший етап плану Євросоюзу, в рамках якого країни надають Україні боєприпаси, які мають в наявності їхні власні армії, за що потім отримують компенсацію з Європейського фонду миру. На цей етап Рада ЄС виділила з фонду один мільярд євро.

Це означає, що країни Євросоюзу вже подали заявки на відшкодування цієї суми з Європейського фонду миру, пояснив високопоставлений чиновник у Брюсселі. Згідно з планом, на першому етапі країнам оплачують 50-60 відсотків від вартості переданих ними боєприпасів Україні.

В іншому твіті Боррель повідомив, що в Україну "вже доставлено боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро", і робота над спільною закупівлею триває.

Чиновник у Брюсселі не зміг пояснити зв'язок між наведеними Боррелем цифрами, однак запевнив, що наступна партія боєприпасів "уже готова вирушити в Україну" і скоро буде отримана Києвом.

Читайте також: Кулеба розчарований затримкою в ЄС спільної закупівлі боєприпасів

Спільна закупівля боєприпасів для України: план з трьох етапів

План ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України складається з трьох частин. Перша: виділити один мільярд євро на поповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси вже зараз. Друга: виробити загальний скоординований підхід до наступних закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів і надання боєприпасів Україні в середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. На думку Борреля, колективний підхід сприятиме зниженню цін на боєприпаси і скоротить терміни їхньої доставки. На ці цілі пропонується виділити ще один мільярд євро з Європейського фонду миру.

Третя частина плану полягає в нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій. Відтоді, як було ухвалене це рішення, представники Єврокомісії здійснили низку поїздок до країн Євросоюзу, де розташовані компанії, що виробляють боєприпаси. Мета ЄС - надати Україні мільйон артилерійських снарядів.

Читайте також: Звідки ЄС братиме боєприпаси для України

Снарядний голод: ЗСУ бракує боєприпасів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ллойд Остін

Союзники передали Україні вже більше 230 танків – Остін

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія5 год. тому03:41 хв.
external

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Релігія10 год. тому05:28 хв.
Українська енергетична інфраструктура

Що дозволило Україні швидко поновити експорт електроенергії?

Що дозволило Україні швидко поновити експорт електроенергії?

Політика11 год. тому
external

Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Суспільство12 год. тому06:55 хв.
Лікування поранених військових в Одесі

Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі

Реабілітація зі складнощами: лікування поранених в Одесі

Суспільство13 год. тому
external

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Конфлікти20 квітня 2023 р.20:44 хв.
На головну сторінку