Брюссель: Партія боєприпасів з ЄС готова до передачі Україні

Держави-члени ЄС вже поставили Україні боєприпаси на більш ніж 600 мільйонів євро, наступна партія на підході, повідомляють високопоставлені чиновники Євросоюзу.

У Брюсселі повідомляють про готовність для передачі Україні великої кількості обіцяних боєприпасів. Так, верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив у п'ятницю, 21 квітня, що в рамках плану зі спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для ЗСУ вже зроблено закупівлі на сотні мільйонів євро.

"Я говорив із Дмитром Кулебою (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Ред.), щоб підтвердити, що ЄС виконує свої зобов'язання з постачання боєприпасів Україні. З 9 лютого було доставлено понад 66 відсотків від першого мільярда євро", - написав він у Twitter.

Під першим мільярдом євро мається на увазі перший етап плану Євросоюзу, в рамках якого країни надають Україні боєприпаси, які мають в наявності їхні власні армії, за що потім отримують компенсацію з Європейського фонду миру. На цей етап Рада ЄС виділила з фонду один мільярд євро.

Це означає, що країни Євросоюзу вже подали заявки на відшкодування цієї суми з Європейського фонду миру, пояснив високопоставлений чиновник у Брюсселі. Згідно з планом, на першому етапі країнам оплачують 50-60 відсотків від вартості переданих ними боєприпасів Україні.

В іншому твіті Боррель повідомив, що в Україну "вже доставлено боєприпасів і ракет на суму понад 600 мільйонів євро", і робота над спільною закупівлею триває.

Чиновник у Брюсселі не зміг пояснити зв'язок між наведеними Боррелем цифрами, однак запевнив, що наступна партія боєприпасів "уже готова вирушити в Україну" і скоро буде отримана Києвом.

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Спільна закупівля боєприпасів для України: план з трьох етапів

План ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України складається з трьох частин. Перша: виділити один мільярд євро на поповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси вже зараз. Друга: виробити загальний скоординований підхід до наступних закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів і надання боєприпасів Україні в середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. На думку Борреля, колективний підхід сприятиме зниженню цін на боєприпаси і скоротить терміни їхньої доставки. На ці цілі пропонується виділити ще один мільярд євро з Європейського фонду миру.

Третя частина плану полягає в нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій. Відтоді, як було ухвалене це рішення, представники Єврокомісії здійснили низку поїздок до країн Євросоюзу, де розташовані компанії, що виробляють боєприпаси. Мета ЄС - надати Україні мільйон артилерійських снарядів.

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