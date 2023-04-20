Кулеба розчарований затримкою в ЄС закупівлі снарядів

Нездатність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України викликає розчарування, зазначив міністр. У ЄС тривають суперечки щодо того, які компанії мають виконувати спільні контракти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нездатність ЄС виконати своє рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України, розчаровує. Про це у четвер, 20 квітня, він написав у Twitter.

"Розчаровує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це тест на те, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав глава МЗС України.

У березні країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

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Франція та Польща сперечаються через закупівлі - Politico

Втім, як повідомило напередодні видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах, наразі між країнами-членами блоку виникла суперечка щодо того, як витратити один мільярд євро, виділений на спільні контракти - чи обмежувати їх виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії за межами блоку, як-от із США та Великобританії.

За даними видання, у середу, 19 квітня, між представниками Франції і Польщі відбувся конфлікт з цього приводу. Париж виступає за те, щоб гроші на закупівлю снарядів залишалися в межах блоку. За словами джерел видання, посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той у пресі звинувачує Париж у перешкоджанні досягненню остаточної угоди.

Французький чиновник заявив, що Париж міркує прагматично. Водночас, на думку польського посла, Франція лише ускладнює поточні переговори, пише видання. Конфлікт намагалася залагодити шедська сторона, запропонувавши компромісний документ, який обмежує майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і Норвегії", але містить рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

На думку деяких дипломатів, новий текст більше тяжіє до позиції Франції, тоді як інші нарікали на те, що він відкриває нові питання про те, які компанії або субпідрядники повинні бути залучені. Втім, був і стриманий оптимізм, пише Politico.

"Для більшості країн-членів тепер це питання юридичної верифікації нового тексту їхньою столицею, - зазначило джерело видання. - У нас є хороша основа для майбутньої угоди".