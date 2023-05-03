У Євросоюзі нарощують виробництво ракет та боєприпасів

Європейська комісія в середу, 3 травня, затвердила законодавчу пропозицію щодо підтримки виготовлення боєприпасів, спрямовану на нарощування виробничих потужностей ЄС та вирішення проблеми нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів. Єврокомісія пропонує виділити з цією метою 500 мільйонів євро і закликає країни Євросоюзу мобілізувати інвестиції у спільні проекти виробництва снарядів ще на 500 мільйонів євро.

Брюссель розраховує на швидке ухвалення відповідного закону Європарламентом і Радою ЄС до кінця червня. Передбачені ним заходи підтримки діятимуть до середини 2025 року.

"Ми маємо робити більше, щоб компенсувати скорочення запасів: як ви знаєте, країни ЄС були змушені вдатися до цього, щоб забезпечити Україну необхідними боєприпасами", - пояснив на пресконференції в Брюсселі єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Він нагадав, що Євросоюз зобов'язався надати Києву мільйон артилерійських снарядів упродовж наступних дванадцяти місяців.

Це третій етап плану Європейського Союзу, впровадженого для швидкого надання Україні боєприпасів та ракет, а також поповнення власних запасів країн-членів ЄС. Перша частина включає негайні поставки Києву вже наявних боєприпасів із резервів країн Євросоюзу, а друга - спільні закупівлі для подальшого забезпечення України та поповнення резервів армій європейських країн. На перші два етапи Єврокомісія запропонувала виділити по одному мільярду євро, перший з них уже схвалений Радою ЄС.

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Деталі пропозиції Єврокомісії

Фінансова підтримка надаватиметься у вигляді грантів на оптимізацію, розширення, модернізацію або перепрофілювання існуючих виробничих потужностей та створення нових потужностей, а також створення транскордонних промислових партнерств, зокрема в рамках державно-приватних партнерств, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів та інші заходи.

Крім того, закон полегшить доступ до фінансування для компаній, що виробляють боєприпаси і ракети в Євросоюзі. Для цих цілей може бути створений спеціальний фонд, здатний надавати компаніям доступ як до державного, так і до приватного фінансування, щоб прискорити інвестиції в нарощування виробничих потужностей.

За словами Бретона, в 11-ти країнах Євросоюзу є компанії, які можуть виробляти, серед іншого, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм, і виготовляти загалом щонайменш мільйон боєприпасів різних типів на рік. Він відвідав підприємства в різних країнах, щоб проаналізувати ситуацію та допомогти їм підготуватися до зміни парадигми. Як наголошують у Брюсселі, роки недоінвестування в оборону призвели до відставання промислових можливостей у Європейському Союзі. Водночас "незаконна агресивна війна Росії проти України призвела до значного збільшення світового попиту на конкретні оборонні вироби, зокрема на боєприпаси та ракети, що призвело до невідповідності між виробничими потужностями та попитом", зазначили у Єврокомісії.

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