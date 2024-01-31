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Корупція у Верховному суді: за Князєва внесли заставу

Віолетта Чайковська
31 січня 2024 р.

За ексголову Верховного суду внесли заставу після того, як ВАКС зменшив її розмір до 18 мільйонів гривень. Захист Всеволода Князєва каже, що через погіршення стану здоров'я - в СІЗО неможливо нормально лікуватися.

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Всеволод Князєв
Всеволод КнязєвФото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в хабарництві, внесли заставу. Цю інформацію "Суспільному" підтвердив у середу, 31 січня, адвокат екссудді Іван Староста. 

"Заставу внесли через погіршення стану здоров'я нашого клієнта. В СІЗО неможливо нормально лікуватися. Там є якийсь черговий лікар, але це не може забезпечити належного лікування. Ми зверталися до знайомих Всеволода Князєва з проханням внести такі кошти. Наразі не готовий уточнити, одна чи кілька людей внесли заставу", - сказав він.

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Як зауважує громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПД), малоймовірно, що гроші міг внести хтось із членів сім'ї Князєва самостійно, адже всі його активи заарештовані, а захист підозрюваного раніше казав, що родина може внести максимум 10 мільйонів гривень. "Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років, - - пише ЦПД у Telegram. - На розгляді в одному з судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя".

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Заставу внесли після того як Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 30 січня зменшив Князєву заставу з 20 мільйонів гривень до майже 18,2 мільйона гривень. Князєв перебував під вартою в слідчому ізоляторі (СІЗО) з травня 2023 року і за цей час його початкову заставу в 107 мільйонів гривень зменшували сім разів. 

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