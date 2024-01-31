Корупція у Верховному суді: за Князєва внесли заставу

За ексголову Верховного суду внесли заставу після того, як ВАКС зменшив її розмір до 18 мільйонів гривень. Захист Всеволода Князєва каже, що через погіршення стану здоров'я - в СІЗО неможливо нормально лікуватися.

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в хабарництві, внесли заставу. Цю інформацію "Суспільному" підтвердив у середу, 31 січня, адвокат екссудді Іван Староста.

"Заставу внесли через погіршення стану здоров'я нашого клієнта. В СІЗО неможливо нормально лікуватися. Там є якийсь черговий лікар, але це не може забезпечити належного лікування. Ми зверталися до знайомих Всеволода Князєва з проханням внести такі кошти. Наразі не готовий уточнити, одна чи кілька людей внесли заставу", - сказав він.

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Як зауважує громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПД), малоймовірно, що гроші міг внести хтось із членів сім'ї Князєва самостійно, адже всі його активи заарештовані, а захист підозрюваного раніше казав, що родина може внести максимум 10 мільйонів гривень. "Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років, - - пише ЦПД у Telegram. - На розгляді в одному з судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя".

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Заставу внесли після того як Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 30 січня зменшив Князєву заставу з 20 мільйонів гривень до майже 18,2 мільйона гривень. Князєв перебував під вартою в слідчому ізоляторі (СІЗО) з травня 2023 року і за цей час його початкову заставу в 107 мільйонів гривень зменшували сім разів.

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