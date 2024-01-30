Справа про снаряди для ЗСУ: Лієву не обрали запобіжний захід

У справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів прокурори просили взяти експосадовця міноборони Олександра Лієва під варту з можливістю 268 мільйонів гривень застави. ВАКС відхилив це прохання.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив 29 січня клопотання прокурора та не обрав запобіжний захід колишньому керівнику департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міністерства оборони України Олександру Лієву, якого підозрюють в розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ).

Як пише "Суспільне" , прокурори просили суд взяти Лієва під варту з альтернативою внесення 268 мільйонів гривень застави. Суддя клопотання відхилив. Обвинувачення поки не повідомило, чи подаватиме апеляцію.

Офіс генерального прокурора повідомив 27 січня, що в справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ оголосили підозри колишньому та чинному керівникам одного з департаментів міноборони, керівнику та комерційному директору української компанії, а також представнику іноземної фірми.

Імена фігурантів не уточнювались, але "Українська правда" написала, що йдеться про Лієва, його наступника на посаді в департаменті Томаса Нахкура та очільника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

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За даними слідства, в серпні 2022 року посадовці міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів, перерахували на рахунки підприємства всю передбачену суму, а менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс закордонної комерційної структури, яка мала поставити боєприпаси в Україну. Проте іноземна фірма не відправила снаряди, а отримані кошти вивела у "тінь", переказавши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури за кордоном. Решта залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Фігурантам провадження загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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