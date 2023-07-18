Апеляційна інстанція підтвердила арешт майна Князєва

Суд залишив без змін рішення про арешт майна колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва - документів, речей, грошей на понад 2,3 мільйона доларів та 1,7 тисячі євро.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення суду першої інстанції про арешт майна колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в хабарництві. Відповідне рішення ухвалено у понеділок, 17 липня.

Зазначається, що захист Князєва намагався оскаржити ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 червня 2023 року про арешт документів, речей, грошових коштів на понад 2,3 мільйона доларів та 1700 євро. Втім, Апеляційний суд вирішив, що вилучені матеріали можуть мати відношення до справи про хабарництво. "За результатами судового розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін", - йдеться у повідомленні.

В суді наголосили, що це рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Викриття Князєва

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Повідомлялося, що правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Також НАБУ повідомило про вилучення майже пів мільйона доларів США у цій справі.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Князєва з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів гривень. Князєв оскаржив свій арешт.