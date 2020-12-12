Коронавірус в Україні: кількість летальних випадків перевищила 15 тисяч

В Україні протягом минулої доби підтвердили 9176 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у неділю, 13 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Серед інфікованих - 494 дитини та 313 медпрацівників. Госпіталізували за останню добу 2969 осіб з COVID-19, зазначив Степанов.

Також упродовж минулої доби померли 156 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Таким чином, загальне число летальних випадків в Україні від початку епідемії перетнуло позначку в 15 тисяч: померло вже 15154 людини, у яких виявили інфікування. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 з початку епідемії перевищила 894 тисячі.

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За останню добу одужали 7563 пацієнти, в яких раніше діагностували інфікування коронавірусом.

Найбільше інфікувань коронавірусом й надалі у Києві

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у 91138 осіб.

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