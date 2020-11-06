 Коронавірус в Україні: 9 397 нових випадків, 138 померлих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 9 397 нових випадків, 138 померлих за добу

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 9 397 нових випадків інфікування коронавірусом. 138 пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли.

Машина швидкої медичної допомоги біля інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві

Машина швидкої медичної допомоги біля інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві

Станом на ранок неділі, 8 листопада, за добу, що минула, в Україні було виявлено 9 397 випадків інфікування коронавірусом. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у Facebook.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників - 326). Також за останню добу госпіталізовано - 1157 осіб, летальних випадків - 138, одужали - 2637 осіб", - повідомив голова українського міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області(1074 випадки), в Києві (943), Запорізькій (688), Київській (546) і Житомирській (543) областях.

Черговий рекорд захворюваності на COVID-19

Напередодні Степанов повідомив про те, що в Україні вчергове було побито рекорд за кількістю виявлених нових інфікувань коронавірусом. На ранок суботи, 7 листопада, ця цифра склала 10 746 випадків.

Втім, протягом тижня, що минає, рекорди фіксувалися декілька разів. Так, 5 листопада, в Україні виявили 9 850 нових випадків захворювання, а 4 листопада - 9 524. Також 6 листопада добова кількість жертв коронавірусу вперше перетнула позначку у 200 померлих.

Загалом, кількість інфікованих з початку епідемії в Україні склала 460 331 особу, а 8 450 осіб за цей час померли від COVID-19. При цьому 206 866 людей одужали від хвороби.

З понеділка в Україні діятиме нове епідемічне зонування

6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні. Воно почне діяти з понеділка, 9 листопада, та буде чинним два тижні.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній" зоні опинився ще один обласний центр - Запоріжжя. Також там залишилася решта обласних центрів, які вже перебували у переліку: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Київ, натомість, залишетиметься у "помаранчевій" зоні. Також у "помаранчевій" зоні перебуватимуть усі райони і населені пункти, які не увійшли до "червоного" переліку.

Читайте також: "Чорних" зон для боротьби з коронавірусом не буде - Степанов

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