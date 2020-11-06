 Коронавірус в Україні: вперше понад 10 тисяч випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: вперше понад 10 тисяч випадків за добу

10 746 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні протягом 6 листопада. Найбільше - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні знову оновив антирекорд

Коронавірус в Україні знову оновив антирекорд

В Україні станом на ранок суботи, 7 листопада, зафіксовано 10 746 нових випадків інфікування коронавірусом протягом попередньої доби. Як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook, також протягом доби помер 181 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19, а видужало від хвороби 8 685 осіб.

Серед нових випадків - 316 дітей та 519 медпрацівників, додав Степанов. За останню добу в Україні було госпіталізовано 1470 осіб. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській області (1 008), Києві (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

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Рекорди захворювання на COVID-19 декілька днів поспіль

Днем раніше, 6 листопада, в Україні зафіксовано 9 721 нових випадків захворювання. Перед цим декілька днів поспіль епідемічні показники також були рекордними: 5 листопада - 9 850 нових випадків, 4 листопада - 9 524 хворих, 3 листопада - 8 889 нових випадків захворювання. Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 450 934 людей, 8 312 осіб померло.

6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні. Так, згідно з новим зонуванням, у "червоній" зоні опинився ще один обласний центр - Запоріжжя. Також там залишилася решта обласних центрів, які вже перебували у переліку: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Київ залишетиметься у "помаранчевій" зоні. Також у "помаранчевій" зоні перебуватимуть усі райони і населені пункти, які не увійшли до "червоного" переліку.

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