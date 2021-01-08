Коронавірус в Україні: 3939 нових випадків, 177 померлих за добу

В Україні станом на ранок вівторка, 19 січня, було зафіксовано 3939 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби. Зокрема, інфікувалися 131 дитина та 238 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, за минулу добу в країні госпіталізували 801 хворого на COVID-19. Померли 177 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 15052 людини.

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В Україні було проведено 33 400 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 18 734, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 14 666. Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в місті Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,16 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 21 046 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

З 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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