Коронавірус в Україні: 13 882 нові випадки зараження

В Україні за добу зафіксували 13 882 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу, 25 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 229 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 8420 осіб одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили в Дніпропетровській (1255) та Запорізькій (1086) областях, а також у Києві (980). Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 662 тисячі випадків інфікування, 11 492 хворих померли, 307,8 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 14 580.

Тим часом до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями. Про це 24 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму блозі.