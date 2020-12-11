 Коронавірус в Україні: 12811 нових заражень і 243 жертви за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

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Коронавірус в Україні: 12811 нових заражень і 243 жертви за добу

В Україні за добу зафіксували 12811 нових інфікувань коронавірусом, померли 243 людини, в яких підтвердили зараження. Крім того, госпіталізовано понад три тисячі пацієнтів.

В Україні за добу зафіксували 12811 нових інфікувань коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 12811 нових інфікувань коронавірусом

В Україні протягом минулої доби підтвердили 12811 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у суботу, 12 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Серед інфікованих - 593 дитини та 572 медпрацівники. Госпіталізували за останню добу 3001 особу з COVID-19, зазначив Степанов.

Також упродовж минулої доби померли 243 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом.

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За останню добу одужали 13653 пацієнти, в яких раніше діагностували інфікування коронавірусом.

Найбільше інфікувань коронавірусом й надалі у Києві

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у 90013 осіб.

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Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже понад 885 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 14998 смертей осіб, у яких виявили інфікування.

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