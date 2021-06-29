Кордон України з Білоруссю залишається відкритим - ДПСУ

Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося. Про це у суботу, 3 липня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) на своєму офіційному сайті.

"Учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20.00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону. Варто наголосити, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки",- йдеться у повідомленні.

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За даними ДПСУ, минулої доби на в'їзд в Україну з Білорусі було пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб. Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов'язано з вихідними, йдеться у повідомленні. Згідно з інформацією українських прикордонників, у суботу, 3 липня, також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. "У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", - наголошується на сайті ДПСУ.

Як повідомлялося, в МЗС України станом на вечір 2 липня також не підтверджували закриття кордону з Білоруссю. Там заявили, що українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

Лукашенко каже про "зброю з України"

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною. Він стверджує, що в Білорусь із України надходить велика кількість зброї. Лукашенко також звинуватив низку країн у причетності до створення "терористичних осередків", метою яких є насильницька зміна влади в Білорусі. За його словами, в цьому замішані Німеччина, Україна, США, Польща та Литва.

Міністерство закордонних справ України напередодні категорично заперечило слова Олександра Лукашенка про постачання зброї з України в Білорусь. Київ вважає, що ця заява спрямована на залякування білоруського народу, зазначив п'ятницю речник МЗС України Олег Ніколенко.

У Берліні заяви Лукашенка поки що не коментували.