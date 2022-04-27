Коментар: Моя Європа - республіка Молдова під прицілом Росії

Час, коли ми у Республіці Молдова почувалися відносно безпечно, минув. Навіть останнім часом безпечно нам було завдяки героїчному спротиву України путінській агресії, особливо коли потонув флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва". Але ситуація у сепаратистському регіоні Придністров'ї ховає надію на добре.

У понеділок, 25 квітня, на другий день православного Великодня, сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки", КДБ, у Тирасполі - столиці невизнаного регіону. Постраждалих не було, у будівлі на той час ніхто не перебував. Наступного дня, 26 квітня, у Придністров'ї повідомили про інші інциденти - вибух і зруйнування двох телевеж у районі Гріоріополя, а також вибухи у Парканах, місті в 13 кілометрах від кордону України, та поблизу аеродорома в Тирасполі. Подальші подіїтакого кшталту не виключаються.

Росія у Придністров'ї

Найгіршим сценарієм був би саботаж у Кобасній, що контролюється нелегально розташованими там російськими військами. Там зберігається близько 20 тисяч тонн радянських боєприпасів, вивезених у 1990-х роках з колишніх країн соцтабору Центральної та Східної Європи. Доступу до цих складів не мають ні влада в Кишиневі, ні закордонні експерти. Про стан боєприпасів інформації також немає.

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Неодноразові вимоги Кишинева до Москви перевезти зброю з Кобасної залишались без відповіді - так само, як і вимога про виведення з Придністров'я близько двох тисяч російських солдатів. ОБСЄ, в якій Росія має сильний вплив, показала себе повністю бездіяльною, оскільки радше підтримувала російські інтереси, ніж законні вимоги Молдови щодо усунення цього джерела небезпеки, яке нависло над нашими головами, як Дамоклів меч.

Віталій Чобану, молдовський письменник і публіцист

Фейкові новини та ескалація

Першим конкретним підтвердженням того, що Росія "поклала око" на Республіку Молдова уже після того, як розпочала війну проти України, були слова російського генерала Рустама Міннекаєва, в.о. командувача військами центрального військового округу. Він публічно заявив про очікувану "другу фазу спецоперації", під час якої треба забезпечити сухопутний коридор до Криму та забезпечити ще один вихід до Придністров'я, де "мають місце факти утисків російськомовного населення". Безсоромна брехня. Регіон повністю контролюється Москвою - хто ж там порушує права російськомовного населення? Наляканими та затероризованими там є не російськомовні, а румуномовні громадяни та їхні установи, серед яких школи, які підпорядковані міністерству освіти в Кишиневі. Переслідуються і молдовські селяни, які вже майже 30 років тероризуються сепаратистськими ополченцями. Але коли росіяни зважали на правду?

Віктор Водолацький, перший заступник голови комітету Держдуми з питань СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками, доточив: "нацизм" влади у Кишиневі, підтримуваний з боку "її румунських опікунів" має бути "викорінений" аналогічно до сценарію, застосованого в Україні.

Символи ненависті та війни

Минулого тижня речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова та російський депутат Олексій Пушков критикували президентку Молдови Майю Санду за те, що вона наважилася заборонити російські символи ненависті та війни: так звану георгіївську стрічку та знаки Z і V. Цей закон був ухвалений проєвропейською більшістю парламенту Молдови.

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Проросійська опозиція - блок комуністів та соціалістів, керований колишніми президентами Володимиром Вороніним та Ігорем Додоном, а також партією утікача Ілана Шора ("архітектора" банківської афери 204 року, коли зникли близько мільярда євро у перерахунку) - протестувала і погрожувала вийти на парад 9 травня, у День перемоги, з путінськими символами на грудях, незважаючи на штраф у майже 500 євро. Злодії, бандити, кримінальні елементи у Республіці Молдова, з "білими комірцями" чи без них, завжди були агентами російського впливу у колишньому радянському просторі.

Сценарій як на Сході України

Офіс політики реінтеграції - структури молдовського уряду для Придністров'я - заявив, що обстріл будівлі "МДБ" у Тирасполі є лише прикриттям для загострення безпекової ситуації в регіоні. Після войовничих заяв російських політиків про "коридор" до Придністров'я російського посла Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови. Незабаром заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко видав заспокійливу заяву: "Росія не бачить загрози для своїх придністровських громадян та знову робить ставку на мирне вирішення питання Придністров'я, поважаючи на суверенітет та територіальну цілісність Республіки Молдова".

Ми стаємо свідками гри у кота й мишки, випробування реакцій влади у Кишиневі, зважаючи на можливу російську операцію в регіоні.

Відповідно до Конституції, Республіка Молдова є нейтральною і щодо актуального конфлікту звернулась до усіх держав, також і Росії, з вимогою ставитись з повагою до цього статусу. Однак Росія жодним чином не перечепиться за нейтралітет Молдови і може будь-коли визнати незалежність сепаратистського регіону на лівому березі Дністра. Потім може, ймовірно, статися введення військ "для захисту власних громадян" - за таким же сценарієм, як з самопроголошеними республіками Луганська та Донецька на Сході України 24 лютого 2022 року, або у серпні 2008 року у Грузії після того, як Москва визнала незалежність Південної Осетії. Тільки масоване дипломатичне втручання західних країн зупинило тоді російські танки за кілька кілометрів до столиці Грузії Тбілісі.

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Нейтральність не завадила проєвропейському уряду в Кишиневі гостро засудити агресію Росії проти України та, наскільки це можливо, підтримати Київ. Зараз терміново потрібно шукати рішення, щоб Республіка Молдова не була б втягнута у жорна війни.

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