Кірбі назвав ідіотом пілота РФ, який збив дрон США

"Я не знаю жодної армії у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення. Мені взагалі незрозуміло, чому вони нагороджують за хоробрість пілота, який в гіршому випадку зловмисно наражав на великий ризик себе і майно США, а в кращому - просто ідіот", - цитує Кірбі агентство AFP.
Шойгу винагородив пілотів Су-27 орденами й медалями
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами та медалями пілотів російського літака Су-27, які збили американський дрон MQ-9 над Чорним морем, про що повідомила пресслужба міноборони РФ.
Нагадаємо, 14 березня у міноборони Росії повідомили, що біля Криму виявили американський безпілотник MQ-9. Тоді в Москві запевняли, що дрон рухався у напрямку до державного російського кордону.
Натомість США звинуватили РФ у тому, що її пілоти навмисно збили американський безпілотник. У РФ це заперечували, а згодом Пентагон оприлюднив відеодокази, де видно, як російський бойовий літак не раз небезпечно близько наближався до американського дрон й навіть обливав його авіаційним паливом.
У міноборони СГА розцінили дії російських льотчиків з перехоплення дрона як "нерозважливі", "екологічно небезпечні" та "непрофесійні".