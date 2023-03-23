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Стоп-кадр з відео, де показано небезпечно близький проліт російського літака над американським безпілотником
Стоп-кадр з відео, де показано небезпечно близький проліт російського літака над американським безпілотникомФото: U.S. AIR FORCE/IMAGO Images
КонфліктиСполучені Штати Америки

Кірбі назвав ідіотом пілота РФ, який збив дрон США

Валерій Сааков
32 хв. тому

У Білому домі розкритикували дії міноборони РФ щодо винагородження пілота, який збив безпілотник США. Джон Кірбі розцінив дії цього льотчика як ознаки ідіотизму.

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Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі розкритикував російське міністерство оборони за нагородження медалями пілотів, причетних до аварії або збиття американського військового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем. Відповідну заяву Кірбі зробив перед журналістами ввечері в середу, 22 березня.

"Я не знаю жодної армії у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення. Мені взагалі незрозуміло, чому вони нагороджують за хоробрість пілота, який в гіршому випадку зловмисно наражав на великий ризик себе і майно США, а в кращому - просто ідіот", - цитує Кірбі агентство AFP.

Шойгу винагородив пілотів Су-27 орденами й медалями

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами та медалями пілотів російського літака Су-27, які збили американський дрон MQ-9 над Чорним морем, про що повідомила пресслужба міноборони РФ. 

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Нагадаємо, 14 березня у міноборони Росії повідомили, що біля Криму виявили американський безпілотник MQ-9. Тоді в Москві запевняли, що дрон рухався у напрямку до державного російського кордону.

Натомість США звинуватили РФ у тому, що її пілоти навмисно збили американський безпілотник. У РФ це заперечували, а згодом Пентагон оприлюднив відеодокази, де видно, як російський бойовий літак не раз небезпечно близько наближався до американського дрон й навіть обливав його авіаційним паливом.

У міноборони СГА розцінили дії російських льотчиків з перехоплення дрона як "нерозважливі", "екологічно небезпечні" та "непрофесійні".

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