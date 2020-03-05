Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилася до 100 тисяч

Число жителів Нью-Йорка, які перебувають на карантині у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, досягло 2 733 осіб. Такі дані у четвер, 5 березня, навели в міському департаменті охорони здоров'я та психічного здоров'я.

Загалом у Сполучених Штатах станом на ранок 6 березня налічувалося 211 інфікованих і 12 загиблих від пневмонії COVID-19 та інших супутніх захворювань.

Законопроєкт на столі у Трампа

Конгрес США 5 березня схвалив законопроєкт про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з SARS-CoV-2 і направив документ на підпис президенту США Дональду Трампу. Кошти підуть на фінансування додаткових експрес-тестів на коронавірус і на розробку вакцини. До того ж майже 500 мільйонів доларів із цієї суми будуть перераховані на проведення необхідних медичних обстежень і надання телеконсультацій пацієнтам похилого віку.

Експрес-тести доставили вертольотом

Як передала газета The New York Times, круїзний лайнер Grand Princess, членів екіпажу й пасажирів якого перевіряють на вірус, поки залишається біля узбережжя Сан-Франциско (штат Каліфорнія) і не заходить в порт. Раніше стало відомо, що один із пасажирів судна Grand Princess, помер внаслідок хвороби, викликаної новим вірусом. У 21 пацієнта на борту зафіксовані симптоми, що змушують підозрювати можливе інфікування. Обладнання для експрес-тестування було оперативно доставлено на борт судна вертольотом. Очікується, що результати аналізів будуть готові до кінця дня 6 березня.

Майже 100 тисяч інфікованих у всьому світі

SARS-CoV-2 зареєстровано вже у більш ніж 60 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.

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Станом на ранок 6 березня у світі виявлено 98421 випадок зараження. Понад 3385 жителів планети померли через легеневе захворювання COVID-19, викликане вірусом, 55632 людини одужали. Такі дані навів сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.

КНР може впоратися з поширенням вірусу до середини березня

У світовій статистиці лідирує Китай: 80552 інфікованих і 3042 загиблих, за даними Держкомітету охорони здоров'я КНР. За добу зареєстровано 31 летальний випадок та 143 нових хворих. Тим часом ректор тяньцзіньського університету традиційної китайської медицини Чжан Болі висловив думку, що з поширенням інфекції у всіх китайських містах, за винятком Уханю, що став епіцентром епідемії, вдасться впоратися до середини березня.

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Сесія Європарламенту перенесена до Брюсселя

Серед європейських країн, як і раніше, лідирує Італія (3858 інфікованих, 148 смертей), на другому місті Франція (423 і 7). На третьому - Німеччина (400, загиблих немає). Через поширенням вірусу у Франції пленарну сесію Європарламенту, заплановану на наступний тиждень, перенесли зі Страсбурга до Брюсселя. У Бельгії поки всього 50 інфікованих і немає жертв. Для участі в сесії в бельгійську столицю повинні прибути понад 700 депутатів та їх помічників.