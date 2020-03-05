Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилася до 100 тисяч
У Нью-Йорку на карантині перебувають 2733 людини. Європарламент переніс сесію зі Страсбурга до Брюсселя.
Кількість інфікованих коронавірусом наблизилася до 100 тисяч
Число жителів Нью-Йорка, які перебувають на карантині у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, досягло 2 733 осіб. Такі дані у четвер, 5 березня, навели в міському департаменті охорони здоров'я та психічного здоров'я.
Загалом у Сполучених Штатах станом на ранок 6 березня налічувалося 211 інфікованих і 12 загиблих від пневмонії COVID-19 та інших супутніх захворювань.
Законопроєкт на столі у Трампа
Конгрес США 5 березня схвалив законопроєкт про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з SARS-CoV-2 і направив документ на підпис президенту США Дональду Трампу. Кошти підуть на фінансування додаткових експрес-тестів на коронавірус і на розробку вакцини. До того ж майже 500 мільйонів доларів із цієї суми будуть перераховані на проведення необхідних медичних обстежень і надання телеконсультацій пацієнтам похилого віку.
Експрес-тести доставили вертольотом
Як передала газета The New York Times, круїзний лайнер Grand Princess, членів екіпажу й пасажирів якого перевіряють на вірус, поки залишається біля узбережжя Сан-Франциско (штат Каліфорнія) і не заходить в порт. Раніше стало відомо, що один із пасажирів судна Grand Princess, помер внаслідок хвороби, викликаної новим вірусом. У 21 пацієнта на борту зафіксовані симптоми, що змушують підозрювати можливе інфікування. Обладнання для експрес-тестування було оперативно доставлено на борт судна вертольотом. Очікується, що результати аналізів будуть готові до кінця дня 6 березня.
Майже 100 тисяч інфікованих у всьому світі
SARS-CoV-2 зареєстровано вже у більш ніж 60 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.
Станом на ранок 6 березня у світі виявлено 98421 випадок зараження. Понад 3385 жителів планети померли через легеневе захворювання COVID-19, викликане вірусом, 55632 людини одужали. Такі дані навів сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.
КНР може впоратися з поширенням вірусу до середини березня
У світовій статистиці лідирує Китай: 80552 інфікованих і 3042 загиблих, за даними Держкомітету охорони здоров'я КНР. За добу зареєстровано 31 летальний випадок та 143 нових хворих. Тим часом ректор тяньцзіньського університету традиційної китайської медицини Чжан Болі висловив думку, що з поширенням інфекції у всіх китайських містах, за винятком Уханю, що став епіцентром епідемії, вдасться впоратися до середини березня.
Серед європейських країн, як і раніше, лідирує Італія (3858 інфікованих, 148 смертей), на другому місті Франція (423 і 7). На третьому - Німеччина (400, загиблих немає). Через поширенням вірусу у Франції пленарну сесію Європарламенту, заплановану на наступний тиждень, перенесли зі Страсбурга до Брюсселя. У Бельгії поки всього 50 інфікованих і немає жертв. Для участі в сесії в бельгійську столицю повинні прибути понад 700 депутатів та їх помічників.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.