Коронавірус: майже 150 померлих в Італії, сім смертей - у Франції

В Європі жертвами коронавірусу стає дедалі більше людей. У четвер, 5 березня, італійські медики зафіксували 41 новий смертельний випадок унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Така кількість спричинених коронавірусом смертей протягом однієї доби стала найвищою з моменту виявлення цього небезпечного захворювання в Італії, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на дані місцевої влади. Загалом в Італії зареєстрували вже 148 випадків смерті унаслідок коронавірусу. Найбільше випадків захворювання зафіксовано на півночі країни.

Так само різко зросла й кількість нових виявлених інфікованих коронавірусом в Італії. Упродовж доби таких випадків було зафіксовано 769, тож загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом сягнула 3858.

Натепер випадки захворювання коронавірусом виявлено в усіх регіонах Італії. Через коронавірус у відділи інтенсивної терапії в лікарнях та клініках помістили 351 людину. Ще минулої доби такого лікування потребувало 295 осіб.

4 березня влада Італії оголосила про закриття всіх шкіл та інших навчальних закладів до 15 березня через стрімкі темпи поширення коронавірусу. Так само чиновники обмежили проведення масових заходів, у тому числі й спортивних змагань та футбольних матчів.

Більше смертей у Франції й перша смерть у Великобританії

Тим часом у сусідній Франції кількість померлих від викликаних коронавірусом ускладнень зросла з чотирьох до семи. Впродовж доби у країні зафіксовано 138 нових випадків захворювання. Загалом у Франції нарахували вже 423 інфікованих коронавірусом. Нині 23 людини перебувають у тяжкому стані, кажуть французькі медики, на яких посилається Reuters.

5 березня британська телерадіокомпанія BBC повідомила також про першу жертву коронавірусу у Великобританії. За даними журналістів, померлий був літнього віку, хвороба викликала в нього серйозні ускладнення. В цілому на території Великобританії виявлено 115 випадків зараження коронавірусом.

Не оминула проблема з поширенням коронавірусу й Німеччину. Тутешні медичні служби зафіксували вже 400 випадків захворювання. Найбільша кількість таких випадків - на території землі Північний Рейн - Вестфалія, де вже підтверджено 181 випадків зараження, інформує інформагенція dpa.

ВООЗ непокоїть бездіяльність багатьох держав

Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) застерегли цього ж дня, що керівництво багатьох держав не вживає достатньо заходів для боротьби з захворюванням. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, організація склали "довжелезний" список держав, котрі не демонструють належної "політичної відданості" для того, щоб протидіяти "тому рівню небезпеки, на який ми наражаємося", цитує агенція новин AFP.