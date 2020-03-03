Коронавірус: майже 150 померлих в Італії, сім смертей - у Франції
Коронавірус і досі тримає в напрузі Європу. Найдраматичніша ситуація в Італії, де за добу від вірусу померла 41 людина. Утім, у сусідніх країнах темпи поширення коронавірусу так само істотно зросли.
В Італії вже майже 3900 підтверджених випадків коронавірусу
В Європі жертвами коронавірусу стає дедалі більше людей. У четвер, 5 березня, італійські медики зафіксували 41 новий смертельний випадок унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Така кількість спричинених коронавірусом смертей протягом однієї доби стала найвищою з моменту виявлення цього небезпечного захворювання в Італії, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на дані місцевої влади. Загалом в Італії зареєстрували вже 148 випадків смерті унаслідок коронавірусу. Найбільше випадків захворювання зафіксовано на півночі країни.
Так само різко зросла й кількість нових виявлених інфікованих коронавірусом в Італії. Упродовж доби таких випадків було зафіксовано 769, тож загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом сягнула 3858.
Натепер випадки захворювання коронавірусом виявлено в усіх регіонах Італії. Через коронавірус у відділи інтенсивної терапії в лікарнях та клініках помістили 351 людину. Ще минулої доби такого лікування потребувало 295 осіб.
4 березня влада Італії оголосила про закриття всіх шкіл та інших навчальних закладів до 15 березня через стрімкі темпи поширення коронавірусу. Так само чиновники обмежили проведення масових заходів, у тому числі й спортивних змагань та футбольних матчів.
Більше смертей у Франції й перша смерть у Великобританії
Тим часом у сусідній Франції кількість померлих від викликаних коронавірусом ускладнень зросла з чотирьох до семи. Впродовж доби у країні зафіксовано 138 нових випадків захворювання. Загалом у Франції нарахували вже 423 інфікованих коронавірусом. Нині 23 людини перебувають у тяжкому стані, кажуть французькі медики, на яких посилається Reuters.
5 березня британська телерадіокомпанія BBC повідомила також про першу жертву коронавірусу у Великобританії. За даними журналістів, померлий був літнього віку, хвороба викликала в нього серйозні ускладнення. В цілому на території Великобританії виявлено 115 випадків зараження коронавірусом.
Не оминула проблема з поширенням коронавірусу й Німеччину. Тутешні медичні служби зафіксували вже 400 випадків захворювання. Найбільша кількість таких випадків - на території землі Північний Рейн - Вестфалія, де вже підтверджено 181 випадків зараження, інформує інформагенція dpa.
ВООЗ непокоїть бездіяльність багатьох держав
Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) застерегли цього ж дня, що керівництво багатьох держав не вживає достатньо заходів для боротьби з захворюванням. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, організація склали "довжелезний" список держав, котрі не демонструють належної "політичної відданості" для того, щоб протидіяти "тому рівню небезпеки, на який ми наражаємося", цитує агенція новин AFP.
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Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
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Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
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Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.