Ізраїль заборонив в'їзд туристам із ФРН, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії

У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі, влада Ізраїлю заборонила в'їзд у країну туристам із Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії, які попередньо не пройшли у своїх країнах двотижневий карантин. Громадяни Ізраїлю та іноземці, які мають ізраїльську посвідку на проживання, після повернення з цих держав 14 днів перебуватимуть на домашньому карантині, повідомив уряд Ізраїлю в ніч на четвер, 5 березня.
Раніше таке розпорядження було ухвалено щодо туристів з Італії, Китаю та Сінгапуру. На сьогодні в Ізраїлі підтверджено 15 випадків зараження новим коронавірусу.
Японія призупиняє дію віз китайцям та корейцям
Японія ухвалила рішення доправляти з понеділка на двотижневий карантин усіх відвідувачів із Китаю й Південної Кореї. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Усі рейси з цих країн виконуватимуться тільки у два аеропорти - біля Токіо й в Осаці.
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Абе також повідомив, що уряд ухвалив рішення призупинити дію віз, вже виданих приїжджим з цих країн.
У Німеччині 109 нових випадків SARS-CoV-2
Тим часом кількість підтверджених випадків зараження SARS-CoV-2 в Німеччині за добу зросла на 109 - до 349. Більшість пацієнтів (175) живуть у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН. Крім того, значна кількість випадків коронавірусу зафіксована на півдні країни - у землях Баден-Вюртемберг (65) і Баварія (52).
Перша смерть у Швейцарії
Влада Швейцарії повідомила про першого пацієнта, який помер на тлі зараження коронавірусом. У Лозанні померла 74-річна жінка, яка страждала також хронічним захворюванням і вважалася пацієнткою групи ризику. У цілому у Швейцарії 58 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.
Італія випередила Іран за кількістю хворих і померлих
У всьому світі, за даними сайту Worldometers, коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися 95,6 тисячі осіб, з них 80,4 тисячі припадає на Китай. У Південній Кореї кількість інфікованих 5766. На третє місце в світі за кількістю хворих вийшла Італія, де підтверджено 3089 випадків SARS-CoV-2. В Ірані 2,9 тисячі пацієнтів з коронавірусом. Ще напередодні в Італії було менше підтверджених заражень, ніж в Ірані.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук