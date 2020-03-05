Ізраїль заборонив в'їзд туристам із ФРН, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії

У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі, влада Ізраїлю заборонила в'їзд у країну туристам із Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії, які попередньо не пройшли у своїх країнах двотижневий карантин. Громадяни Ізраїлю та іноземці, які мають ізраїльську посвідку на проживання, після повернення з цих держав 14 днів перебуватимуть на домашньому карантині, повідомив уряд Ізраїлю в ніч на четвер, 5 березня.

Раніше таке розпорядження було ухвалено щодо туристів з Італії, Китаю та Сінгапуру. На сьогодні в Ізраїлі підтверджено 15 випадків зараження новим коронавірусу.

Японія призупиняє дію віз китайцям та корейцям

Японія ухвалила рішення доправляти з понеділка на двотижневий карантин усіх відвідувачів із Китаю й Південної Кореї. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Усі рейси з цих країн виконуватимуться тільки у два аеропорти - біля Токіо й в Осаці.

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Абе також повідомив, що уряд ухвалив рішення призупинити дію віз, вже виданих приїжджим з цих країн.

У Німеччині 109 нових випадків SARS-CoV-2

Тим часом кількість підтверджених випадків зараження SARS-CoV-2 в Німеччині за добу зросла на 109 - до 349. Більшість пацієнтів (175) живуть у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН. Крім того, значна кількість випадків коронавірусу зафіксована на півдні країни - у землях Баден-Вюртемберг (65) і Баварія (52).

Перша смерть у Швейцарії

Влада Швейцарії повідомила про першого пацієнта, який помер на тлі зараження коронавірусом. У Лозанні померла 74-річна жінка, яка страждала також хронічним захворюванням і вважалася пацієнткою групи ризику. У цілому у Швейцарії 58 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Італія випередила Іран за кількістю хворих і померлих

У всьому світі, за даними сайту Worldometers, коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися 95,6 тисячі осіб, з них 80,4 тисячі припадає на Китай. У Південній Кореї кількість інфікованих 5766. На третє місце в світі за кількістю хворих вийшла Італія, де підтверджено 3089 випадків SARS-CoV-2. В Ірані 2,9 тисячі пацієнтів з коронавірусом. Ще напередодні в Італії було менше підтверджених заражень, ніж в Ірані.