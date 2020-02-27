 ВООЗ підвищила ризик розповсюдження коронавірусу до ″дуже високого″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

ВООЗ підвищила ризик розповсюдження коронавірусу до "дуже високого"

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди посилити заходи для протидії захворюванню. Найбільше занепокоєння в організації викликає погана готовність африканських країн до боротьби з епідемією.

Ризик розповсюдження коронавірусу є дуже високим

Ризик розповсюдження коронавірусу є "дуже високим"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю, 28 лютого, підвищила оцінку ризику розповсюдження коронавірусу на глобальному рівні до "дуже високого". Як заявив під час виступу в Женеві генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус, це було зроблено через тривале збільшення кількості випадків захворювання та нових країн, які постраждали за останні дні через спалах коронавірусу.

Гебреєсус закликав держави вжити заходи для стримування епідемії. "У нас все ще є шанс стримати цей вірус, якщо буде вжито рішучих заходів для раннього виявлення випадків, ізоляції та догляду за пацієнтами та відстеження контактів", - наголосив очільник ВООЗ.

COVID-19 розповсюджується світом

За останній тиждень вірус розповсюдився на понад півсотні країн світу, випадки захворювання були зафіксовані на всіх континентах, окрім Антарктиди. Уряди країн намагаються зупинити розповсюдження епідемії, забороняючи масові зібрання тамасові заходи, поїздки громадянам з симптомами захворювання та зачиняючи громадські установи.

ВООЗ висловила особливу стурбованість готовністю африканських країн до боротьби з коронавірусом. В організації попередили, що медичні системи на цьому континенті погано підготовлені для реагування на епідемію на COVID-19.

Загалом від коронавірусу померло вже понад 2,8 тисячі людей. Найбільша кількість жертв на материковій частині Китаю - понад 2700. Друге місце займає Іран, де померло 34 людини, а третє Італія - станом на вечір 28 лютого жертвами коронавірусу в цій країні стала 21 особа.

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