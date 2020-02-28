США пропонують Ірану допомогу у боротьбі з коронавірусом

США запропонували допомогу Ірану для боротьби зі спалахом захворювання, викликаного китайським коронавірусом, заявив держсекретар США Майк Помпео. "Ми зробили Ісламській республіці пропозиції щодо допомоги", - сказав він у п'ятницю, 28 лютого, під час слухань в Конгресі США.

Конгресмени висловили занепокоєння через спалах захворювання в Ірані, система охорони здоров'я якого є ослабленою. Наразі країна займає друге місце у світі за кількістю померлих внаслідок захворювання на COVID-19, поступаючись лише Китаю, - там померло 34 людини. Держсекретар США визнав, що система охорони здоров'я Ірану, який перебуває під американськими санкціями, "не є надійною". При цьому він наголосив, що Тегеран не ділиться інформацією щодо ситуації з захворюванням.

Люди в захисних масках на вулицях Тегерана

За даними іранського міністерства охорони здоров'я, станом на 28 лютого в країні зафіксовано 388 випадків захворювання на коронавірус. В міністерстві побоюються, що найближчим часом кількість хворих може зрости - зараз досліджується ще 15 тестів на коронавірус. "У нас попереду важкий тиждень", - сказав очільник іранського МОЗ Саід Намакі, передає агенція AP.

В Тегерані та інших містах влада скасувала традиційну п'ятничну молитву, на яку зазвичай збирається велика кількість людей. Університети мають залишатися зачиненими ще тиждень, а школи - щонайменше три дні. Також не працює парламент країни.

Перший померлий британець і президент на карантині

Тим часом був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу британського підданого. Він перебував на круїзному лайнері Diamond Princess, повідомила японська влада. Британець став першим іноземцем, який помер на лайнері.

Кількість померлих від коронавірусу на Diamond Princess зростає

Також перші випадки захворювання зафіксовані в Мексиці. Там захворіло двоє чоловіків, які разом з членами своїх родин перебувають в карантині.

В Монголії президента країни Халтмаагійна Баттулгу відправили на 14-денний карантин після того, як він повернувся після одноденного візиту до Китаю. Як повідомила агенція Montsame, у глави держави та осіб, які супроводжували його були, взяти тести на коронавірус. Після цього Баттулгу помістили в ізоляцію в столичну клініку, а інших чиновників - в реабілітаційний санаторій.