 Коронавірус: прикордонний контроль всередині Шенгену не планується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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Новини

Коронавірус: прикордонний контроль всередині Шенгену не планується

Жодна з країн ЄС не планує запровадити контроль на своїх кордонах всередині Шенгену для стримування епідемії коронавірусу. Тим часом кількість хворих в Європі зростає.

В Шенгенській зоні не планують запроваджувати прикордонний контроль через коронавірус

В Шенгенській зоні не планують запроваджувати прикордонний контроль через коронавірус

Жодна з країн Євросоюзу не збирається запроваджувати прикордонний контроль всередині Шенгенської зони через поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявили в пресслужбі Єврокомісії у четвер, 27 лютого. Водночас всі "країни, що приєдналися до Шенгенської угоди, продовжують здійснювати звичайний режим контролю на зовнішніх кордонах (Шенгенської зони. - Ред.), але з посиленим контролем осіб, які повертаються з уражених регіонів", додали в Єврокомісії.

В ЄС вважають прикордонний контроль неефективним методом стримування поширення SARS-CoV-2. "Кордони не зупиняють вірус", - відзначає один з чиновників ЄС і пояснює, що якщо людина з симптомами COVID-19 вже прибула на прикордонний пункт, то коронавірус буде поширюватися незалежно від того, чи відішлють хворого туди, звідки він прибув. Ізоляцію носія вірусу в Єврокомісії називають більш прийнятною мірою.

Ризик появи нових вогнищ поширення коронавірусу в ЄС оцінюють від середнього до високого, заявив співрозмовник DW в Брюсселі. А ризик поширення SARS-CoV-2 на весь ЄС істотно менший - від низького до середнього. "Локальні осередки можуть виникати, але як тільки їх ідентифікували, у нас є можливості стримати поширення", - пояснив чиновник.

Кількість хворих у Франції та Німеччині зростає

Тим часом у Франції кількість хворих на коронавірус за останню добу подвоїлась та зараз складає 38, повідомив міністр охорони здоров'я Олів’є Веран. Дванадцять нових хворих пов'язані з людиною, яка напередодні померла від коронавірусу на півночі Франції. Три випадки захворювання зафіксовані на військовій базі.

Збільшилось число хворих на коронавірус і в Німеччині. У землі Північний Рейн - Вестфалія виявлено 14 нових випадків захворювання - всі в районі міста Гайнсберг, що розташований на кордоні з Нідерландами. Загалом там захворіло вже 20 людей. Всі вони перебувають на карантині в своїх будинках та не потребують лікування в стаціонарі, повідомило міністерство охорони здоров'я землі. Ще чотири людини інфікувалися коронавірусом в Баден-Вюртемберзі на півдні Німеччини. Загалом там зафіксовано вісім випадків захворювання.

Ввечері у четвер про перший випадок зараження коронавірусом повідомили також у Нідерландах. 

Всього в світі заразилися коронавірусом понад 82 тисяч людей в понад 50 країнах і територіях (Гонконг, Макао і Тайвань). Загальна кількість померла перевищила позначку у 2800.

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