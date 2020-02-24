Коронавірус в Італії: 17 померлих, 650 хворих

В Італії від захворювання, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, померло ще троє людей. Таким чином загальна кількість жертв захворювання збільшилась до 17, повідомила у четвер, 27 лютого, італійська влада. Також продовжує збільшуватися кількість хворих на COVID-19 - наразі зафіксовано вже 650 випадків захворювання.

Італія на сьогодні займає перше місце в Європі за кількістю захворювань на коронавірус та третє у світі - після Китаю та Ірану. Втім, італійська влада продовжує закликати туристів не боятися та відвідувати країну. "Наші діти ходять до школи. Коли наші діти ходять до школи, можуть також приїжджати туристи і бізнесмени", - заявив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо, цитує агенція AFP.

Епідемія в Італії обмежується лише окремими районами, випадки захворювання зафіксовані лише в 11 з семи тисяч італійських громад, наголосив очільник МЗС. Він також запевнив, що Італія є "надійною та прозорою" країною.

Епідемія розповсюджується світом

Тим часом протягом останніх двох днів перші випадки захворювання на коронавірус були виявлені ще в дев'ятьох країнах: Бразилії, Данії, Естонії, Грузії, Греції, Норвегії, Північній Македонії, Пакистані та Румунії. Таким чином, наразі інфіковані коронавірсом виявлені в близько 50 країнах.

Зараз епідемія захворювання на коронавірус перебуває у "вирішальній точці", заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. Вказуючи на зменшення кількості нових захворювань в Китаї, він зазначив, що зараз найбільше хвилювання викликає те, що відбувається в інших країнах. "Якщо зараз діяти рішуче, ви можете стримати цей вірус. Ви можете запобігти захворюванню людей, можете врятувати життя", - закликав він уряди країн.

В Ірані посилюють заходи протидії вірусу

У світі закривають школи та забороняють поїздки

Влада різних країн посилює заходи для протидії розповсюдження коронавірусу. Саудівська Аравія тимчасово припиняє видачу віз для паломництва у священні для мусульман місця. В Ірані заборонили поїздки по країні людям з захворюванням або з підозрою на нього. Американські та південнокорейські військові перенесли заплановані спільні військові навчання через епідемію.

Тим часом прем'єр-міністр Японії Сінцо Абе, задля запобігання поширення вірусу, розпорядився закрити усі навчальні заклади в країні до кінця березня. За даними міністерства освіти, це може торкнутися 12,8 мільйона учнів у близько 34,8 тисячі закладів. "Найближчий тиждень чи два - надзвичайно важливий час. Це має бути пріоритетом для здоров'я та безпеки дітей, мають бути вжиті заходи, щоб уникнути ризику можливого масштабного інфікування", - заявив голова японського уряду, передає агенція AP.

Медична перевірка пасажирів в Іраку

В Іраку також до 7 березня зачиняють школи та університети, кінотеатри та кафе. Своєю чергою в Північній Кореї, де не зафіксовано жодного випадку захворювання, продовжили канікули в школах.