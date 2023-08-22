Київ отримав від ЄС сьомий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

До держбюджету України надійшов черговий транш в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу на загальну суму у 18 млрд євро.

Україна у вівторок, 22 серпня, отримала сьомий транш у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від Європейського Союзу на 2023 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Сьогодні Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС розміром €1,5 млрд. Загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році становить вже €12 млрд", - повідомив він.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі", - повідомила у соцмережі Х президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Прем'єр Шмигаль та президент України Володимир Зеленський подякували керівництву ЄС за це рішення.

Програма підтримки на 18 мільярдів євро

Попередній шостий транш на 1,5 мільярда євро надійшов до бюджету України 25 липня. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, з яких Україна уже отримала 12 мільярдів.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту - 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни з РФ загальний обсяг прямої бюджетної підтримки в рамках програм МФД уже сягнув 19,2 млрд євро.

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