  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЕкономікаУкраїна

Київ отримав від ЄС сьомий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Ольга Журавльова
1 год. тому

До держбюджету України надійшов черговий транш в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу на загальну суму у 18 млрд євро.

https://p.dw.com/p/4VRWH
Прапори України та ЄС перед будівлею Єврокомісії
Прапори України та ЄС перед будівлею ЄврокомісіїФото: Lukasz Kobus/EU

Україна у вівторок, 22 серпня, отримала сьомий транш у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від Європейського Союзу на 2023 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Сьогодні Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС розміром €1,5 млрд. Загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році становить вже €12 млрд", - повідомив він.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі", - повідомила у соцмережі Х президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Прем'єр Шмигаль та президент України Володимир Зеленський подякували керівництву ЄС за це рішення.

Програма підтримки на 18 мільярдів євро

Попередній шостий транш на 1,5 мільярда євро надійшов до бюджету України 25 липня. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, з яких Україна уже отримала 12 мільярдів.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту - 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни з РФ загальний обсяг прямої бюджетної підтримки в рамках програм МФД уже сягнув 19,2 млрд євро.

Читайте також: ЄС може створити фонд на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Знак "Небезпечно міни!" на Донбасі

Бербок: ЗСУ слід допомогти з розмінуванням при контрнаступі

Політика27 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапори України та ЄС перед будівлею Єврокомісії

Як ЄС контролює фінансування України?

Як ЄС контролює фінансування України?

Політика22 год. тому
У Йоганнесбурзі готові до саміту БРІКС

Саміт БРІКС: чому ОАЕ та інші країни хочуть увійти до блоку

Саміт БРІКС: чому ОАЕ та інші країни хочуть увійти до блоку

Економіка3 год. тому
Російський президент Володимир Путін бере участь у відеосаміті БРІКС влітку 2022 року

Без Путіна, але з Росією. Головне про саміт БРІКС у ПАР

Без Путіна, але з Росією. Головне про саміт БРІКС у ПАР

Політика4 год. тому
Російська автоматична станція "Луна-25" падає на Місяць. Карикатура DW

"Луна-25" впала на Місяць. Крім амбіцій, постраждалих немає?

"Луна-25" впала на Місяць. Крім амбіцій, постраждалих немає?

Наука22 год. тому
external

Чернігів після російського удару ракетою "Іскандер"

Чернігів після російського удару ракетою "Іскандер"

Конфлікти22 год. тому02:53 хв.
external

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

Конфлікти22 год. тому02:18 хв.
На головну сторінку