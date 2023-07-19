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ЄС може створити фонд на 20 млрд євро на підтримку ЗСУ – ЗМІ

Анастасія Шепелева
25 хв. тому

У Брюсселі розглядають пропозицію щодо створення фонду для підтримки армії України протягом наступних чотирьох років. Його бюджет може сягнути 20 мільярдів євро, пише Politico.

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Прапори України та ЄС
Міністри закордонних справ ЄС розглянуть пропозицію 20 липня під час зустрічі в Брюсселі - ЗМІФото: Lukasz Kobus/EU

ЄС запропонує створити спеціальний фонд у розмірі до 20 мільярдів євро для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років. Про це ввечері вівторка, 18 липня, пише Politico  із посиланням на п'ятьох дипломатів, обізнаних у плані.

Як пише видання, пропозиція не передбачає, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу таких речей, як боєприпаси, ракети і танки. Ініціатива також допоможе фінансувати навчання українських солдатів.

Politico нагадує, що за такою моделлю через Європейський фонд миру Брюссель вже допомагає Україні, втім транші можуть блокувати держави-члени ЄС, а бюджет фонду швидко вичерпується.

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Нову пропозицію щодо військового фінансування країни ЄС отримали для ознайомлення 17 липня. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її 20 липня під час зустрічі в Брюсселі. За словами двох дипломатів, ЄС націлений затвердити пропозицію до осені.

Як зауважило джерело видання, ЄС має зробити свою військову підтримку України "передбачуваною в довгостроковій перспективі". Тому, очувидно, йдеться про більшу суму грошей, додав співрозмовник.

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