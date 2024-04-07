Київ готує саміт амбасадорів платформи United24

Саміт послів проєкту United24 знову відбудеться в Україні. Зеленський запрошує всіх учасників взяти в ньому участь. Платформа назбирала для України вже понад 625 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський запросив послів зі збору коштів на підтримку України - амбасадорів фандрейзингової платформи United24 - на спеціальний саміт до Києва.

"Я дуже хочу поговорити з вами напередодні другої річниці заснування United24. І запрошую вас усіх долучитися до саміту й знову відвідати Україну. Це дуже важливо для нас. Ми зустрічалися минулого року, але цьогоріч це ще важливіше, і ви розумієте чому", - сказав він у неділю, 7 квітня, під час онлайн-зустрічі з послами платформи.

У ній взяли участь філософ Френсіс Фукуяма, історик Тімоті Снайдер, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Зеленський подякував їм за підтримку українців та допомогу зі збором коштів. "Дякую, що впродовж усього цього часу, усього цього шляху - шляху до перемоги - ми разом. Я дуже вдячний кожному з вас за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо", - наголосив він.

Учасники зустрічі обговорили плани щодо подальшої співпраці, насамперед посилення підтримки України серед американців.

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United24 назбирала для України понад 625 млн доларів

United24 запрацювала 5 травня 2022 року за ініціативи Зеленського. Серед 24 амбасадорів проєкту - актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени та астронавт. Першим амбасадором платформи став футболіст Андрій Шевченко, а нещодавно послами стали лауреати Нобелівської премії Пол Нерс і подружжя Мозер.

Кожен із них відповідає за свій напрям: захист українського неба, розвідувальні дрони, розмінування, медичну допомогу, відбудову житлових будинків та освітніх закладів, облаштування шкільних укриттів.

Завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн світу, за цей час у межах United24 на підтримку України вдалося зібрати понад 625 мільйонів доларів.

Ці кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриття для дітей.

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