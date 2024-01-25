Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Новим президентом УАФ став видатний український футболіст Андрій Шевченко. Він замінить на посаді Андрія Павелка, якого підозрюють в розкраданні бюджетних коштів і тримають під вартою.

Новим президентом Української асоціації футболу (УАФ) став видатний футболіст Андрій Шевченко. Таке рішення ухвалив у четвер, 25 січня, конгрес асоціації.

Він замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду президента УАФ з 2015 року. Павелка підозрюють в розкраданні бюджетних коштів, і з червня 2023 року він перебуває під вартою.

Першим віцепрезидентом УАФ обрали Павла Бойчука, а віцепрезидентами асоціації - тренера національної збірної з футболу Сергія Реброва та голову Львівської ассоціації футболу Олександра Шевченка.

"Український футбол має бути масовим і доступним, збірні - гордістю кожного українця, а клуби - сильними та ефективними. Ми плануємо впроваджувати найкращі світові практики для швидкого розвитку українського футболу та використовувати футбол для подолання травм війни. Попереду дуже багато роботи", - сказав новий президент УАФ після обрання.

Одним зі складних викликів він назвав відтік талановитих дітей з України. За словами Шевченка, схожа ситуація була в Хорватії в 1990-ті роки, але країна успішно з нею впоралася. Він розповів, що хорватський ексфутболіст Звонімір Бобан, який брав участь у створенні програми розвитку футболу в своїй країні, уже підтвердив співпрацю та обмін досвідом.

Легенда футболу, амбасадор United24 і радник Зеленського

47-річний Шевченко - відомий український футболіст, який грав за київський клуб "Динамо" та збірну України, а також за італійський "Мілан" та англійський "Челсі".

Він став першим футболістом, який зіграв 100 матчів у складі національної збірної України, та є найкращим бомбардиром в її історії з 48 голами. У 2003 році Шевченко став першим українським футболістом, який виграв Лігу чемпіонів, а в 2004 - володарем "Золотого м'яча", який вручають найкращому гравцеві Європи. Того ж року на той час президент Леонід Кучма нагородив його званням Герой України.

На виборах до Верховної Ради України в 2012 році Шевченко став другим номером у списку партії Наталії Королевської "Україна - Вперед!". Партія не набрала потрібної кількості голосів, щоб потрапити у парламент.

Протягом 2016-2021 років Шевченко був головним тренером збірної України з футболу, і з ним збірна дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2021. Після цього він кілька місяців очолював італійський "Дженоа".

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шевченко, на запрошення президента України Волоодимира Зеленського, став першим амбасадором державної фандрейзингової платформи UNITED24. В її рамках він опікується реконструкцією зруйнованого стадіону в Ірпені. Влітку разом із футболістом Олександром Зінченком організував у Великобританії благодійний матч задля збору коштів на відбудову школи в Чернігівській області, зруйнованої російськими ракетами.

У вересні 2023 року Зеленський призначив Шевченка своїм радником поза штатом.

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