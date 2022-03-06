 Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 16.05.2022

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Авторська колонка

Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження

"Мені боляче було дивитися, як впродовж кількох тижнів розносився дискурс "жахливих українських біженців", які просять прихистку, а потім сміють робити манікюр", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Українська письменниця Катерина Бабкіна

Українська письменниця Катерина Бабкіна

Уже лише ліниві не поговорили про різноманітний та багаторівневий інструментарій російської пропаганди, яка зараз, як ніколи (або як завжди?) націлена проти України. Росія успадкувала потужну і, на жаль, ефективну школу радянської пропаганди і нечувано її розвинула, докидаючи грішми, ікрою, балетом і Львом Толстим там, де просто різноманітно і наполегливо поширюваних одних повідомлень і блокування інших не досить.

Але доведено: найкраще працює те, що люди, як їм здається, вирішили самі. Відтак дуже багато зусиль і підходів витрачається на те, щоби світ вирішив - українці не ОК. Саме на такому примітивному рівні, на жаль, ухвалюється багато рішень, базується підтримка або ні рішень цілих урядів і політик цілих країн. Хочемо ми бути з ними чи не з ними? Вони свої чи не свої? Вони подобаються нам чи не подобаються нам? Ще незаплямованіше це виглядає, коли меседж що "Українці не ОК" розповсюджують... самі українці.

Інформаційно-психологічні спецоперації, тобто запуск чуток і розкачування, даруйте, срачів - це те, у що зараз вкидається дуже багато зусиль, адже традиційні класичні техніки дезінформації та пропаганди, властиві Росії, зараз працюють гірше, бо всюди про них говорять і кожен більш-менш масштабний випадок стає кейсом обговорення в міжнародних медіа. А от вивчити суспільні настрої, намацати масові больові точки, вкинути інформацію в найбільш чутливу і найменш захищену критичним розумом аудиторію - це, на жаль, працює. Згадайте історію про Cambridge Analytica і вплив на результати голосувань та рішень шляхом маніпуляції думки людей в соціальних медіа за допомогою реально дрібниць, на перший погляд, зовсім не важливих і тому таких, які не здаються небезпечними.

З 2013 року українці та українки демонструють нечувану стійкість, солідарність, свідомість і громадянську відповідальність, але всі ми люди та іноді ламаємося на дрібницях. І мене найбільше, даруйте, вкурвив не масовий вкид про розкрадання гуманітарної допомоги, не натужні намагання розколоти суспільство на тих, хто воює, версус тих, хто відсиджується на Західній чи на тих, хто поїхав, версус тих, хто лишився, а просто манікюр. Манікюр, на якому пригоріло однаково всім і який з дрібної гігієнічної процедури чи з selfcare-звички перетворився в руках (чи на руках?) українців і українок у зброю масового ураження (на жаль, самих же себе).

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Десь уже після звільнення Бучі та Гостомеля, коли з України виїхало понад чотири мільйони біженок з дітьми, до того ж багато з них пережили дійсно складні досвіди, і багато країн - і уряди, і прості громадяни, і українські спільноти там, - згуртувалися на тому, щоби допомогти їм знайти допомогу, житло, одяг, їжу та заробіток. Коли уряди країн, до яких було спрямовано найпотужніший потік біженців, ухвалили закони і постанови про захист, матеріальну підтримку та пільги. Коли компанії типу Мeta почали збирати окремі робочі групи для підтримання морального здоров'я й цілісності тимчасово переміщених українців і українок та їхніх дітей, визнаючи, яку психічну шкоду чинить одразу кільком поколінням ситуація, що склалася, і як важливо цьому запобігти. Тоді десь в Німеччині чи, може, у Франції якась нещасна українська жіночка спитала в сім’ї, що її прийняла, де тут зробити манікюр.

Може, насправді її навіть не було, цієї української жіночки, може, це була хороша спроба російського інфотехнолога, але цілком припускаю, що таки комусь з чотирьох мільйонів переміщених жінок, частина з яких точно намагалися знайти працю як няні, куховарки чи пекарки, медсестри чи консультантки на рісепшені клінік і готелів (тобто, для яких критично важливі були доглянуті і здорові акуратні руки), знадобився манікюр.

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Але поки психологи всього світу писали: люди, яких ви приймаєте, у страшному стресі, вони не в собі, багато з них пережили непідйомний досвід прямої загрози життю чи смерті близьких у них на очах, і всі вони - втратили все, що мали, все, на що вони спиралися; не збожеволіти їм допоможе, якщо дати їм приватний простір, зону комфорту та час і почуття безпеки; уникнути важких депресивних станів допоможе хоча би часткове, наскільки це можливо, відновлення звичної вдома рутини - звична їжа, купівля речей, як вдома, відновлення роботи, наскільки це можливо, ритуали турботи про себе - українці та українки в соцмережах масово вирішили, що манікюр це занадто. Або принаймні їм здалося, що це вони самі так вирішили.

Хочеться послуговуватися тут більш вишуканою лексикою, але як людина, якій привести, власне, нігті до ладу руки дійшли на третій місяць вимушеної імміграції, дозволю собі сказати: це був ефект гівна на вентилятор. Він зачепив буквально всіх. Тих, хто уже живе за кордоном і вважає, що манікюр це задорого і зайва розкіш; тих, хто переймається, що манікюр роблять лише легковажні жінки і що такі біженки створять неприйнятний образ українок за кордоном; тих, кому просто шкода, щоби хтось зробив манікюр; тих, кого обурило, що десь біженки з'являлися з новими айфонами чи в куртках Гуччі (так, ніби новий айфон захистить від уламків ракети, а курка Гуччі - від пострілу в лобове).

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Одночасно в десятках груп українців у різних країнах в соцмедіа всі, всі зійшлися на тому, що біженки, які полишили дім і претендують на (цілком законну) матеріальну допомогу, житло чи інші пільги, встановленні урядами країн, що, власне, цих біженок приймають, не мають право робити манікюр. Чому? Бо ні.

На питанні "Чому" загалом часто ламається хитка серцевинка інформаційно-психологічних спецоперацій. Ну тому, що нема об'єктивної причини, чому людина, яка має якусь потребу, яка не порушує чинного законодавства і засоби на її задоволення (в цьому випадку - суму від 10 до 50 євро, в залежності від країни), здобуті без порушення чинного законодавства (навіть якщо це належна за законом матеріальна допомога), не може витратити ці засоби на задоволення цієї потреби. Немає і бути не може.

Те саме стосується людей в хороших куртках, на дорогих машинах чи з айфонами. Дуже ймовірно, що це все, що в них залишилося. І те, що русня скидає зараз на їхні домівки бомби, а в них дивом залишився мерседес чи дорогий телефон, не позбавляє їх фундаментальних прав людини. У тому числі права вибору - що і як їм робити з тим, що в них є, яку допомогу приймати, а яку ні, куди їхати, чого боятися, кому довіряти. Все, що вони мусять - не порушувати чужих фундаментальних прав та законів. Якщо в когось з цього приводу інші очікування - це завжди проблема того, хто очікує.

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Мені боляче було фізично дивитися, як впродовж кількох тижнів розносився дискурс "жахливих українських біженців", які просять прихистку, а потім сміють робити манікюр. Особливо коли доходило до прямих принижень, образ і пропозицій повернутися назад під бомби чи в Бучу (це в моїй системі цінностей поза межами людяності взагалі). Розумом я розумію, що люди роблять це не зі зла і що за цим стоїть грамотна і спрямована діяльність, але боляче все одно.

Але є й хороші новини. Про це можна говорити, і щоразу, знову і знову, хтось почує, зрозуміє, буде уважним, добрішим і перестане втягатися в таке нищення своїх же власними руками. Зараз усі перелякані, і цілком зрозуміло, що виголошення власних постулатів про те, як треба, а як ні, і що кому можна, а що ні, створює ілюзії підтвердження якоїсь власної сили, а отже, безпеки. Але власну силу можна відчути й в інший спосіб - коли бути щедрими, коли бути добрими, коли бути терплячими, коли давати та підтримувати вибір, коли розуміти та приймати емоції, коли підтримувати тих, що в скруті, і навіть коли дозволити людині, яка хоче зробити манікюр, зробити манікюр, і не мати про чужий манікюр взагалі ніякої думки.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра поїхала з Києва 23 березня. Зараз живе у Бергіш-Гладбаху: "Я хочу додому, але поки не можна. Іноді хочеться все кинути та поїхати до Києва, навіть якщо там бомблять. Тут важко - чужі люди. Я все одно повернуся, коли дозволять. Ми повинні зберегти якнайбільше українських життів, щоб потім відбудувати країну. Ця думка допомагає мені впоратися з ситуацією".

  • Олександра з Києва

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Її спогади: "15 березня я вирішила, що треба їхати. Поруч підірвали метро. Я прокинулася від того, що стіни трясуться. О 7-й ранку я вийшла і додому більше не поверталася. 23 березня сіла на потяг до Львова. Ночувала у подруги. 26 березня Львів бомбили. Я сиділа в підвалі й думала: "Боже, дай дожити до завтра". У Львові дізналася, що волонтер возить до Богуміна. З Чехії поїхала до Німеччини".

  • Будинок на проспекті Лобановського в Києві, у який влучила російська ракета

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олександра народилася у Кіровограді. 19 років жила у Києві. "Я мешкала у хорошому місці, в гарній квартирі, у будинку на Подолі, у старому місті, в історичному центрі. Працювала в IT-компанії", - розповідає вона. На фото: будинок у Києві на проспекті Лобановського, неподалік від бомбосховища, де під час обстрілів перебувала Олександра.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші дні війни, проведені у підвалі, вона згадує так: "На третій день їжа почала закінчуватися. У мене не було сил навіть гумку для волосся зав'язати. У підвалі був туалет і умивальник, можна було помити посуд, але душ прийняти не можна. У підвалі весь час сидиш, усе затікає". На фото: Олександра на підземному паркмайданчику в Києві.

  • Олександра з України

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "У Німеччині всі допомагають. Волонтери дали одяг, є гуманітарна допомога, їжа, щомісячна соціальна допомога. Для мене головна проблема - незнання німецької мови. У всіх відомствах без німецької важко. Якби я знала мову, я вже працювала б. У мене лише українська, російська, англійська. Незрозуміло, чи я надовго тут", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена виїхала з дітьми з Київської області 10 березня. Нині живе у Кельні: "Я народилася на Донеччині. Авдіївка - моя батьківщина. Ми прожили під обстрілами вісім місяців у 2014-2015 роках. І тут... 24 лютого. Боже, я ніколи б не повірила, що війна... Одну війну закінчили б. Я була в шоці, просто не могла повірити". У селищі Клавдієво-Тарасове Олена жила з 2015 року.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про перші два тижні: "У самому селищі російських військових не було. Але поруч Буча, Макарів, Бородянка… Там уже обстріли були страшні. З усіх боків були російські чи українські військові, і вони через нас перестрілювалися. Я вирішила, що краще зберу валізи і поїду. Залишитися - усім ризикувати. Не тільки життям, а й здоров'ям - своїм і дітей. Можуть скалічити, можуть зґвалтувати".

  • Діти Олени

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олену з дітьми вивезла незнайома сімейна пара своєю машиною. "Чули, що можуть бути російські блокпости: якщо не сподобається машина, може початися обстріл. Стан - груда нервів. Не знала, як посадити дітей. Всередині на задньому сидінні поставили рюкзаки, хоча розуміли, що від куль це не врятує. Виїхали, дякувати Богу, тихо. На дорогах лежали трупи в українській військовій формі".

  • Черги за гуманітарною допомогою в Київській області

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    "Я перейшла кордон біля Перемишля. Нас відвезли до табору для біженців. У Польщі приймали дуже добре. У таборі були волонтери з різних країн. Звичайні люди на своїх машинах. Знайшла перекладача, він познайомив мене з хлопцями з Німеччини. Пауль і Тім - з Кельна. Я вирішила їхати до Німеччини. На фото: черги за гуманітарною допомогою в Київській області.

  • Олена

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Олена вважає, що їй дуже пощастило. "Раніше ніколи не була тут, але це була єдина країна, куди я хотіла. Пауль і Тім допомогли мені знайти житло. Тут я почуваюся добре і спокійно. Думаю, що ми залишимося в Німеччині. Діти пішли до німецької школи, вивчають мову, я також. Ми уже двічі тікали від війни, хочу, щоб мої діти виросли у спокійній обстановці", - каже жінка в інтерв'ю DW.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна поїхала з Харкова 5 березня. Нині живе у Бонні. В Україні вона провела з дитиною три тижні під обстрілами. "Моя 10-річна донька була дуже налякана, часто плакала і весь час питала: "Мамо, я ж тут не помру?" Виїздити було страшно, але дивитись на дитину в такому стані сил більше не було", - розповідає жінка.

  • Дівчинка спить у бомбосховищі

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Про свій від'їзд: "До Львова ми дісталися за п'ять днів, звідти - до Польщі. Польські прикордонники ласкаво посміхалися нам, постійно говорили, що ми тепер у безпеці, допомагали нести сумки. Волонтери зустріли нас із іграшками для дітей, гарячою їжею та цілими мішками предметів першої необхідності, пояснювали маршрути до Німеччини". На фото: донька Тетяни у бомбосховищі.

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    З Польщі Тетяна з дочкою вирушили до Німеччини: "Ми поїхали з великою валізою та кількома сумками. У Берліні на вокзалі ми ненадовго зайшли в магазин і залишили валізу на платформі. Коли повернулися, її вже не було. У Бонн ми прибули 11 березня. Нас з донькою безкоштовно поселили у невеликій кімнаті в готелі".

  • Тетяна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Тетяна вдячна Німеччині та іншим європейським країнам за допомогу: "Хоча я перебуваю в безпеці, серце моє залишилося у Харкові, з рідними та близькими мені людьми. Щовечора я читаю новини про те, що знову бомбардували, що знову когось поранили і є убиті. Щоранку обдзвонюю тих, хто залишився, у сподіванні, що дадуть відповідь, скажуть, що з ними все добре".

  • Донька Тетяни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Під час зйомок донька Тетяни ховалась під ковдрою. "Моя дочка займається з психологом, у неї психологічна травма. Вона запитує, чи не нападе Росія на Німеччину. Нещодавно ми йшли вулицею і почули петарди. Вона притулилася до мене і кричала, що треба ховатися. Мої аргументи на неї не діють. Коли вона залишається в номері одна, то нерідко ховається у ванній", - розповідає жінка.

  • Інна з Одеси

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна розповідає, що до Німеччини вона з Ксенією приїхала до знайомих, які запропонували тимчасово зупинитися у них. Діти навчаються зараз у своїх українських школах у режимі онлайн. Жінки вдячні усім, хто надавав їм допомогу житлом та речами, каже Інна.

  • Ксенія та Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Ксенія та Інна виїхали з Одеси. "Ми живемо у незнанні, не маємо гадки, що далі буде. Ми чудово розуміємо, що нам доведеться відновлювати свою країну. Зрозуміло, що довгий час не буде роботи, постраждала економіка, до цього всі українці готові. Але ж якби якісь терміни були, а так виходить, що ніхто не розуміє, що далі робити, це найскладніше", - кажуть вони.

  • Ксенія та її родина

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    В інтерв'ю DW Ксенія згадує: "24 лютого пролетіло над нашим будинком. Швидше за все, збивали ракети. Ми досі боїмося цих звуків. Діти можуть їх забути, але ми ніколи не забудемо. У місті почалася паніка. У магазинах люди змітали усе, на заправках - черги. Я зателефонувала кумі. Ми побігли купувати продукти, памперси. Спали всі у нас вдома в коридорі на підлозі. На машині виїхали до Придністров'я".

  • Рюкзак і сумка Інни

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    У Придністров'ї Ксенія та її кума Інна прожили два тижні. "Через те, що Придністров'я надто проросійське, чоловіки сказали нам їхати звідти, - каже Інна. - Дорогою зламалася машина, ночували в Румунії, Угорщині, Австрії. У Відні волонтери на вокзалі допомогли з безкоштовними квитками. З Відня ми вже потягом їхали до Німеччини". На фото: сумки, з якими Інна та її син приїхали до Німеччини.

  • Інна

    Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

    Інна (на фото) хоче повернутися до Одеси. Ксенія додає: "Страшно, хочеться додому, ми тут гості, а їхати не можна, чоловік категорично не дозволяє. Я була кілька разів на межі, коли хотілося просто повернутися, незважаючи на війну. Я ніколи не виїжджала зі свого міста. Якби чоловік був зі мною, я б, можливо, по-іншому почувалася. Він удома, патрулює нашу вулицю".  

    Автор: Дарина Мелетіна


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