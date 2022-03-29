Канцлер Німеччини Шольц звинуватив Росію в імперіалізмі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину вівторка, 29 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 00.00 (час київський).

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив Москву в імперіалізмі. За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він. "Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН, виступаючи 29 березня на одному з партійних заходів у Дюссельдорфі. Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

++00:56++

У міністерстві оборони України не вірять у запевнення російської сторони щодо деескалації ситуації на Київському напрямку. На цьому наголошується в останньому зведенні міноборони України, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства. Українські військові переконані, що нинішнє перегрупування російських сил не має нічого спільного з деескалацією. "Так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - наголошують в українському оборонному відомстві. Напередодні російська сторона запевняла, що вона прагне деескалації ситуації на Київському напрямку.

++00:40++

Металургія України втратила третину потужностей через війну - "Метінвест"

Гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков оцінює втрати металургії України від розпочатої Росією війни у 30-40 відсотків її довоєнних потужностей. Такі дані він озвучив в ефірі телеканалу "Україна24". "Маріупольські заводи - це понад третина сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила приблизно 30-40 відсотків своїх металургійних потужностей", - сказав Риженков, цитує "Інтерфакс-Україна".

++00:28++

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав "частиною інформаційної диверсії" повідомлення ЗМІ про ймовірне отруєння російського бізнесмена Романа Абрамовича. При цьому Пєсков наголосив, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації на переговорах з Україною, а залучений "у забезпеченні певних контактів між російською та українською стороною".

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