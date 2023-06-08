Кандидат в президенти США Пенс підтримав Україну

Колишній віцепрезидент США республіканець Майк Пенс заявив, що в разі обрання президентом він продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у відбитті російської агресії. "Ми повинні дати людям в Україні можливість боротися", - сказав він у бесіді з громадянами в ефірі американської телекомпанії CNN у середу, 7 червня.

При цьому Пенс пішов на конфронтацію зі своїм колишнім шефом - експрезидентом США Дональдом Трампом , який, коментуючи раніше російське вторгнення в Україну, назвав президента РФ Володимира Путіна "генієм".

"Я знаю різницю між генієм і військовим злочинцем, і я знаю, хто має перемогти у війні в Україні - це ті люди, які б'ються за свою свободу і відновлення свого національного суверенітету в Україні", - зазначив Пенс.

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Пенс змагатиметься зі своїм екскерівником Трампом

Раніше Майк Пенс офіційно оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента США від Республіканської партії. Від цієї ж партії хоче переобрання на пост президента і Дональд Трамп. Із 2017 до 2021 року Пенс був заступником Трампа в Білому домі, але зараз у них напружені стосунки.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Хто саме балотуватиметься на найвищу державну посаду від Республіканської партії, буде вирішено на внутрішньопартійних виборах. Згідно з опитуваннями, Трамп наразі далеко випереджає суперників, але до виборів ще багато що може змінитися, зазначає агенція dpa.

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