Канцлеру ФРН Олафу Шольцу шукають нове крісло

Час не щадить навіть добротні меблі. У відомстві федерального канцлера Німеччини шукають заміну кріслам, які втратили свій блиск.

У політичному центрі федеральної виконавчої влади в Німеччині - відомстві федерального канцлера (Bundeskanzleramt) у Берліні - хочуть оновити інвентар. Як повідомляє німецька газета Bild, ідеться про нові крісла для малої зали, де відбуваються засідання Кабінету міністрів.

Відомству федерального канцлера потрібні 26 нових крісел

26 нових крісел для переговорів мають замінити наявні нині екземпляри, які з плином часу втратили (крісла були на службі в німецького уряду протягом останніх 23 років) свій респектабельний вигляд і більше не відповідають тому презентабельному місцю, де вони стоять.

Відомство федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) шукає конкретну модель на заміну наявної. Згідно з повідомленнями в німецьких ЗМІ, йдеться про модель "220/7 FS" - з підлокітником і шкіряним покриттям. Виробник меблів - Wilkhahn. Для виробництва цієї моделі використовують шкіру високої якості.

Німецький виробник Wilkhahn, який своєю фірмовою історією уособлює бренд "Зроблено в Німеччині", встиг змінити модельний ряд, тож точного аналога застарілих крісел відомство федерального канцлера знайти не зможе. Нова модель, найближча до "220/7 FS", яка подається як модель-наступниця, на вісім сантиметрів вища, а обшивка - не гладка, а стьобана. Ціна, зазначена в інтернеті, - 4091 євро за екземпляр. Як підкреслюється на сайті німецької компанії, стільці з цієї серії широко використовуються на вищих поверхах керівників із політики та економіки.