Канцлер ФРН Олаф Шольц залишиться без портфеля?17 січня 2024 р.
Олафа Шольца (Olaf Scholz) часто називають людиною без особливих прикмет. Але це не зовсім так, адже він - людина з портфелем. Федеральному канцлеру Німеччини - 65 років, і весь час, скільки його пам'ятають, він з'являється на людях з одним і тим самим великим чорним портфелем.
Чорний портфель супроводжує канцлера вже 40 років
Усіх цікавить, чим він йому так сподобався і коли він його змінить. Канцлер відповів усім у своєму Instagram-акаунті. "Мій чорний портфель зі мною вже майже 40 років - на кожній зустрічі, у кожному відрядженні і навіть у відпустці, - написав Олаф Шольц. - Я купив його, коли був молодим юристом".
Цю добротну річ фірми Bree моделі Times 16, розміром 40 на 34 сантиметри, з натуральної шкіри та з двома великими кишенями спереду, було придбано наприкінці 1980-х, коли він був юристом-стажером у Гамбурзі. Портфель дорогий - за даними виробника, він коштував близько 890 німецьких марок (сьогодні подібні моделі коштують приблизно стільки ж, але вже в євро).
Відтоді світ сильно змінився, як і Олаф Шольц. Але портфель залишився той самий. "Це ж очевидно: я дуже прив'язаний до цього портфеля. Він практичний - у нього багато чого вміщується, - пояснює його власник в Instagram. - Деякі мої колеги вважають річ дуже вживаною. А я називаю це патиною. З кожним роком цей портфель подобається мені дедалі більше і більше".
Чорний портфель побував скрізь - зокрема в Україні в розпал війни. І навіть став причиною пікантної дипломатичної історії 2022 року: коли Олаф Шольц з'явився на червоній доріжці перед президентським палацом у Києві зі своєю величезною сумкою, присутні не могли приховати здивування. Німецький канцлер тиснув руку президенту Володимиру Зеленському, тримаючи в іншій свій пошарпаний портфель. Присутній під час цієї зустрічі український охоронець зрештою забрав його в Шольца і прибрав з очей фоторепортерів.
То що ж у портфелі?
У своєму дописі в Instagram федеральний канцлер також відкрив секрет, що він там носить: "Люди постійно запитують мене, що за загадкові речі лежать у цьому портфелі. А вони набагато нудніші, ніж можна було б припустити: окуляри для читання, щоденні газети і, звичайно ж, папки з документами". При цьому Олаф Шольц забув згадати ще одну річ, яка завжди при ньому. "У передній кишені портфеля він завжди тримає свій членський квиток партії СДПН - можливо, одного разу його перевірять", - розповів німецькому виданню Abendblatt біограф канцлера Ларс Гайдер (Lars Haider). Крім того, він відповів на запитання, чи готовий Олаф Шольц до апдейту свого улюбленого 40-річного аксесуара. "Він не збирається найближчим часом купувати собі новий портфель, - упевнений Гайдер. - Тому що цей портфель супроводжує його протягом усього його політичного життя". До того, як очолити уряд, Олаф Шольц був і міністром, і бургомістром Гамбурга.
Читайте також: Скільки грошей витрачають німецькі політики на стилістів?
Тим часом стало відомо, що виробник улюбленого портфеля канцлера, компанія Bree Collection, відома з 1970 року своїми сумками та аксесуарами зі шкіри, днями подала офіційну заяву про банкрутство.
Музей мріє про портфель канцлера
Роздобути легендарний портфель уже давно мріють дві організації. Один претендент - політичний Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), що має багаті соціал-демократичні традиції. Інший - Музей історії ФРН (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), розташований у Бонні навпроти колишнього Відомства федерального канцлера. Його було відкрито 1994 року, і зараз він є одним із найбільш відвідуваних музеїв Німеччини - близько 850 тисяч осіб на рік.
Німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що глава музею Гаральд Бірман (Harald Biermann) серйозно зацікавлений у придбанні портфеля. Він би чудово доповнив уже наявну колекцію предметів, що належали колишнім канцлерам Німеччини, в якій є кардиган Гельмута Коля (Helmut Kohl) і старий мобільний телефон Анґели Меркель (Angela Merkel). "Я говорив із представником уряду Штеффеном Гебештрайтом (Steffen Hebestreit) і сказав йому, що ми хотіли б колись отримати сумку Олафа Шольца, - розповів німецькій газеті Гаральд Бірман. - Портфель зображений на багатьох фотографіях, він має історичну цінність".
Однак місце в музеї поки що порожнє. І на думку Бірмана, "це нормальний хід справ", адже пошарпаний шкіряний портфель досі використовується і, ймовірно, залишиться супутником Олафа Шольца до кінця його перебування на посаді канцлера ФРН.