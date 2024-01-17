Канцлер ФРН Олаф Шольц залишиться без портфеля?

Практично все своє життя Олаф Шольц ходить з одним і тим самим портфелем. Це вже навіть стало приводом для жартів. Багато хто запитує, чому він не купить собі новий.

Олафа Шольца (Olaf Scholz) часто називають людиною без особливих прикмет. Але це не зовсім так, адже він - людина з портфелем. Федеральному канцлеру Німеччини - 65 років, і весь час, скільки його пам'ятають, він з'являється на людях з одним і тим самим великим чорним портфелем.

Чорний портфель супроводжує канцлера вже 40 років

Усіх цікавить, чим він йому так сподобався і коли він його змінить. Канцлер відповів усім у своєму Instagram-акаунті. "Мій чорний портфель зі мною вже майже 40 років - на кожній зустрічі, у кожному відрядженні і навіть у відпустці, - написав Олаф Шольц. - Я купив його, коли був молодим юристом".

Цю добротну річ фірми Bree моделі Times 16, розміром 40 на 34 сантиметри, з натуральної шкіри та з двома великими кишенями спереду, було придбано наприкінці 1980-х, коли він був юристом-стажером у Гамбурзі. Портфель дорогий - за даними виробника, він коштував близько 890 німецьких марок (сьогодні подібні моделі коштують приблизно стільки ж, але вже в євро).

Відтоді світ сильно змінився, як і Олаф Шольц. Але портфель залишився той самий. "Це ж очевидно: я дуже прив'язаний до цього портфеля. Він практичний - у нього багато чого вміщується, - пояснює його власник в Instagram. - Деякі мої колеги вважають річ дуже вживаною. А я називаю це патиною. З кожним роком цей портфель подобається мені дедалі більше і більше".

Чорний портфель побував скрізь - зокрема в Україні в розпал війни. І навіть став причиною пікантної дипломатичної історії 2022 року: коли Олаф Шольц з'явився на червоній доріжці перед президентським палацом у Києві зі своєю величезною сумкою, присутні не могли приховати здивування. Німецький канцлер тиснув руку президенту Володимиру Зеленському, тримаючи в іншій свій пошарпаний портфель. Присутній під час цієї зустрічі український охоронець зрештою забрав його в Шольца і прибрав з очей фоторепортерів.

Олаф Шольц під час візиту до Києва, 2022 рік Фото: picture alliance/dpa

То що ж у портфелі?

У своєму дописі в Instagram федеральний канцлер також відкрив секрет, що він там носить: "Люди постійно запитують мене, що за загадкові речі лежать у цьому портфелі. А вони набагато нудніші, ніж можна було б припустити: окуляри для читання, щоденні газети і, звичайно ж, папки з документами". При цьому Олаф Шольц забув згадати ще одну річ, яка завжди при ньому. "У передній кишені портфеля він завжди тримає свій членський квиток партії СДПН - можливо, одного разу його перевірять", - розповів німецькому виданню Abendblatt біограф канцлера Ларс Гайдер (Lars Haider). Крім того, він відповів на запитання, чи готовий Олаф Шольц до апдейту свого улюбленого 40-річного аксесуара. "Він не збирається найближчим часом купувати собі новий портфель, - упевнений Гайдер. - Тому що цей портфель супроводжує його протягом усього його політичного життя". До того, як очолити уряд, Олаф Шольц був і міністром, і бургомістром Гамбурга.

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Тим часом стало відомо, що виробник улюбленого портфеля канцлера, компанія Bree Collection, відома з 1970 року своїми сумками та аксесуарами зі шкіри, днями подала офіційну заяву про банкрутство.

Музей мріє про портфель канцлера

Роздобути легендарний портфель уже давно мріють дві організації. Один претендент - політичний Фонд імені Фрідріха Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), що має багаті соціал-демократичні традиції. Інший - Музей історії ФРН (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), розташований у Бонні навпроти колишнього Відомства федерального канцлера. Його було відкрито 1994 року, і зараз він є одним із найбільш відвідуваних музеїв Німеччини - близько 850 тисяч осіб на рік.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що глава музею Гаральд Бірман (Harald Biermann) серйозно зацікавлений у придбанні портфеля. Він би чудово доповнив уже наявну колекцію предметів, що належали колишнім канцлерам Німеччини, в якій є кардиган Гельмута Коля (Helmut Kohl) і старий мобільний телефон Анґели Меркель (Angela Merkel). "Я говорив із представником уряду Штеффеном Гебештрайтом (Steffen Hebestreit) і сказав йому, що ми хотіли б колись отримати сумку Олафа Шольца, - розповів німецькій газеті Гаральд Бірман. - Портфель зображений на багатьох фотографіях, він має історичну цінність".

Однак місце в музеї поки що порожнє. І на думку Бірмана, "це нормальний хід справ", адже пошарпаний шкіряний портфель досі використовується і, ймовірно, залишиться супутником Олафа Шольца до кінця його перебування на посаді канцлера ФРН.