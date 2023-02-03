Скільки грошей витрачають німецькі політики на стилістів?

Скільки витрачають німецькі політики на свій зовнішній вигляд? Після хвилі публікацій у ЗМІ цю тему в Німеччині зараз активно обговорюють у соцмережах. Приводом для дискусії стала офіційна відповідь німецького уряду на запит німецького депутата Штефана Бранднера (Stephan Brandner) з фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Його інтерес виник після появи оголошення про те, що міністерство економіки та захисту клімату шукає фотографа для зйомки. У підсумку на "маленький запит" (офіційно це вид запиту називається Kleinanfrage) уряд відповів детальним документом на 28 сторінках.

"Альтернатива для Німеччини" - це правопопулістська, євроскептична партія в Німеччині, заснована 10 років тому, та є третьою за чисельністю в Бундестазі. Федеральна служба захисту конституції країни має право спостерігати за АдН на предмет порушення законів.

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Запит партії "Альтернатива для Німеччини" не є сенсацією. Це звичайна процедура запитів парламентських фракцій, які депутати Бундестагу можуть надсилати німецькому уряду. Цей важливий інструмент дає можливість народним обранцям виконувати свою контрольну функцію, адже Німеччина є парламентською республікою. Контрольна функція Бундестагу не менш важлива, ніж законодавча.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у Нідерландах Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Наприклад, один з останніх запитів у січні 2023 року був сформульований так: "Чи має федеральний уряд у своєму розпорядженні газовий договір, готовий до підписання, від російського уряду, який встановлює постачання газу "Північним потоком-2"?. Якщо так, то просимо проінформувати, на якій стадії перебуває договір, і про обсяги поставок включно з цінами". Тут відповідь німецького уряду вмістилася у два рядки і містила таке формулювання: "Жодного договору немає". Але повернімося до макіяжу, зачісок і фотосесій.

Главу МЗС Анналену Бербок супроводжує особистий візажист

Як повідомляє таблоїд Bild, глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у 2022 році особливо не скупилася на оплату стилістів і візажистів - їхні послуги обійшлися їй у 136 552 євро. Із чого склалася така сума? 7,5 тисячі євро на місяць (90 тисяч на рік) зі скарбниці йде на зарплату стиліста, плюс ПДВ і додаткові витрати.

Справді, саме цю суму знаходимо у відповіді німецького уряду на запит депутата. Перед таблицею, де вказані витрати за 2022 рік і за 2021 рік, є невеличка вставка, яка пояснює, що очільницю МЗС ФРН у її поїздках країною та за кордоном супроводжує особистий візажист. Через щільний графік години роботи виходять ненормованими - доводиться працювати іноді на вихідних і в "особливий час доби" (імовірно, вечірній і нічний). Німецькі журналісти хвалять Бербок за бездоганний зовнішній вигляд, який завжди відповідає тому місцю, де вона перебуває.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер витратив на стилістів лише 650 євро за рік Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Витрати на стилістів і візажистів - не лише жіноча справа. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заплатив за послуги візажистів минулого року 40 тисяч євро.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) витратив на візажистів 11,5 тисячі євро. Найбільш заощадливим міністром німецькі ЗМІ називають міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner). Він витратив на стилістів 650 євро за минулий рік.