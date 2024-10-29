Німеччина страждає від депресії

Ще ніколи ці цифри не були такими високими: 12,5 відсотка населення Німеччини страждає від депресії. І це - тільки офіційно зареєстровані випадки.

WIdO, науково-дослідний інститут німецької компанії медичного страхування AOK, склав так званий "Атлас здоров'я" регіонів Німеччини (за даними за 2022 рік) і днями представив його громадськості.

Згідно з даними дослідників, кількість людей, які страждають від депресії, у Німеччині постійно збільшується. У 2017 році це захворювання було діагностовано у 11,8 відсотка населення країни, а показник 2022 року - 12,5 відсотка. І мова йде лише про офіційно зафіксовані лікарями випадки. Передбачається, що тих, хто страждає на депресію, - ще більше, просто не всі звертаються по допомогу до фахівців.

Пандемія як каталізатор зростання

Основною причиною істотного збільшення кількості хворих дослідники називають пандемію COVID-19. Особливо швидке зростання спостерігалося у віковій групі від 65 років і старше. За словами директора WIdO Гельмута Шредера (Helmut Schröder), самотність є фактором ризику розвитку депресії, і люди похилого віку були під час пандемії особливо часто ізольовані від суспільства та спілкування.

Крім того, до факторів ризику, які можуть сприяти розвитку депресії, дослідники відносять супутні захворювання, складні життєві обставини або хронічний стрес.

Депресія в Німеччині. Хто хворіє частіше?

Жінки хворіють частіше за чоловіків, причому в усіх вікових групах. Особливо складна ситуація - серед жінок віком від 80 до 84 років: 27,7 відсотка. Серед чоловіків найвища частка (17,6 відсотка) припадає на вікову групу 90 років і старше.

В "Атласі здоров'я" також аналізується регіональне поширення захворювання. Так, у федеральній землі Саар - найвища частка хворих: 14,2 відсотка населення. Далі йдуть Гамбург (13,5 відсотка) і Гессен (13,4 відсотка). Найнижчі показники зафіксовано в Саксонії - 11,1 відсотка, за нею йдуть Мекленбург-Передня Померанія (11,2 відсотка) і Бранденбург (11,4 відсотка).

Згідно з даними Федерального статистичного відомства, сукупні витрати на лікування депресії становили 9,5 мільярда євро. І це - 2,2 відсотка всіх медичних витрат у Німеччині. Крім прямих медичних витрат, є ще й непрямі - пов'язані з пропущеними через хворобу днями. У середньому на кожен випадок депресії припадає 43 дні, в які співробітник відсутній на робочому місці і в які його доводиться замінювати.

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