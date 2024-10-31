Німці стали менш вдоволені власним життям

Головним фокусом актуального дослідження добробуту німців стали регіональні відмінності, підкреслили автори доповіді "BiB. Monitor Wohlbefinden 2024" у вівторок, 29 жовтня, представляючи свіжі дані у Вісбадені. В опублікованому Федеральним інститутом демографічних досліджень (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) щорічному звіті подано цифри за 2022 рік.

Як підкреслюють автори доповіді, це не просто опитування на тему, задоволені німці своїм життям чи ні, а важливий вимір, що дає змогу оцінити добробут населення як за об'єктивними, так і за суб'єктивними чинниками. До останніх, наприклад, автори доповіді відносять тривалість життя, готовність завести сім'ю, тощо. Крім того, це дослідження - цінний інструмент для ухвалення політичних рішень. Благополуччя населення вимірюється не тільки розміром ВВП на душу населення - така ключова теза.

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Війна в Україні вплинула на вдоволення німців життям?

Задоволеність життям у Німеччині дещо знизилася в жовтні - грудні 2022 року (це найактуальніші дані, доступні для аналізу) - в середньому вона становила 6,9 бала за десятибальною шкалою.

Представляючи доповідь у Вісбадені, автори зазначили, що невелике зниження цього ключового індикатора вони пов'язують із війною в Україні.

Як уточнив, відповідаючи на запит DW, Ніко Штав (Nico Staw) з команди дослідників, науковці можуть лише припускати, що існує прямий взаємозв'язок. Але оцінити, наскільки сильно війна в Україні вплинула на відчуття благополуччя та задоволеність життям населення в Німеччині, вони не можуть. "Однак, покладаючись на низку досліджень про страхи і настрої, можна сказати, що після початку війни в Україні страхів стало більше. Тому ми співвіднесли обидва фактори. Це наше припущення, чому задоволеність життям не зросла", - зазначив один з авторів дослідження.

Його колега Катаріна Шпіс (Katharina Spieß) додала, що "з листопада 2021 до січня 2022 року показник задоволеності життям перебував на рівні 7,2 бала". Тобто до початку повномасштабної війни Росії в Україні німці були більше задоволені своїм життям.

Більше половини німців задоволені своїм життям

В основу щорічного звіту лягли дані великомасштабного демографічного дослідження "FReDa" Федерального інституту з вивчення населення (BiB) у Вісбадені та Німецького інституту економічних досліджень (DIW) у Берліні. Було проаналізовано дані 30 тисяч громадян віком від 18 до 49 років. Для аналізу населення, старшого за 50 років, було використано додаткові статистичні дані.

Які ж основні висновки вчених? Більше половини німців (53,1 відсотка) задоволені своїм життям, трохи менше третини (31 відсоток) - ні, майже 16 відсотків відповіли, що "дуже задоволені".

Найголовніший фокус дослідження: регіони

Регіональні відмінності були головним фокусом цього дослідження. Поділивши ФРН на чотири географічні частини, його автори дійшли висновку: найбільший розпач серед жителів північних та східних регіонів Німеччини - приблизно третина респондентів в цих регіонах відповіли, що "не дуже задоволені" життям.

Найвища частка "дуже задоволених" німців мешкає на півдні: понад 18 відсотків дали таку відповідь. А ось найвищий показник просто "задоволених" - на заході країни.

Якщо повернутися до більш звичного поділу на федеральні землі, то найзадоволеніші за середнім показником проживають у Бранденбурзі, Бремені, Шлезвіґ-Гольштейні та Рейнланд-Пфальці (7,1 бала з 10). Трохи нижче, але вище семи балів - у Баден-Вюртемберга й Баварії. Найнижчий показник - нижче 6 балів - у федеральної землі Саар.

Автори дослідження звертають увагу: минулі відмінності між заходом і сходом помітно стерлись у молоді. Вчені пояснюють це економічною ситуацією і тим, що у молодого покоління на сході країни сьогодні більше можливостей, ніж на початку 2000-х.

Аналітики також порівняли відповіді жителів мегаполісів, середніх і малих міст, а також невеликих населених пунктів. Ключовими критеріями, що визначають задоволеність життям, виявились, наприклад, наявність зелених ділянок інебезпека дрібнодисперсного пилу. Чим вище останній показник, то нижче вдоволення життям у великих містах. Аналогічна ситуація - з озелененням: за наявності великих зелених площ життям у мегаполісах задоволені 57 відсотків респондентів.

Загалом у сільській місцевості проживає більше задоволених своїм життям людей, ніж у містах: 54 відсотки задоволені в селах і малих населених пунктах, тоді як у містах цей показник - менше половини.

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