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Ілон Маск в Ізраїлі відвідав кібуц, що зазнав атаки ХАМАС

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
27 листопада 2023 р.

У розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху американський мільярдер Ілон Маск погодився, що ХАМАС має бути знищений - "іншого вибору немає".

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Ілон Маск і Біньямін Нетаньяху 27 листопада в Ізраїлі
Ілон Маск і Біньямін Нетаньяху 27 листопадаФото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance

Власник компаній SpaceX, Tesla і соціальної мережі X (колишній Twitter), американський мільярдер Ілон Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав у понеділок, 27 листопада, кібуц Кфар-Аза, який став одним із найбільше постраждалих унаслідок терористичного нападу з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

"Я відвідав кібуц Кфар-Аза з Ілоном Маском, щоб особисто показати йому злочини проти людяності, скоєні ХАМАСом", - написав Нетаньяху та опублікував фотографію з кібуца.

Нагадаємо, Маск вирішив відвідати Ізраїль після звинувачень в антисемітизмі.

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Маск і Нетаньяху провели спільний прямий ефір у соцмережі X. Бізнесмен погодився з прем'єром, що ХАМАС має бути знищений, і що в Ізраїлю "немає іншого вибору". Маск також заявив, що жертви серед цивільного населення "неминучі", і що Ізраїль намагається уникнути їх у Секторі Гази.

Крім того, підприємець сказав, що хотів би допомогти у відновленні Сектора Гази. На його думку, це буде важливим кроком для запобігання війни в майбутньому, передає The Times of Israel.

Своєю чергою міжнародне агентство Reuters повідомляє, що Ізраїль погодився на пропозицію Маска використовувати супутниковий інтернет Starlink від SpaceX як в Ізраїлі, так і в Секторі Гази - з "міжнародно визнаними гуманітарними організаціями".

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