Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП в регіоні

Після побиття військового в соборі УПЦ МП на Хмельниччині, облрада заборонили діяльність цієї церкви в області. Вона також закликала Володимира Зеленського сприяти ухваленню аналогічного рішення на державному рівні.

Хмельницька обласна рада на позачерговій сесії у вівторок, 4 квітня, заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на території Хмельницької області, повідомляє сайт облради.

Засідання було скликано у зв'язку з побиттям військового на території Свято-Покровського кафедрального собору, який донедавна контролювала УПЦ МП. Голова облради Віолета Лабазюк назвала проблему діяльності цієї церкви на Хмельниччині питанням "національних інтересів та збереження цілісності нашої держави".

За підсумками обговорення, всі 47 депутатів ради, які прийшли на засідання, підтримали рішення , яке передбачає заборону діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області.

Вони також звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" як невідкладний для розгляду Верховною Радою.

В рішенні не уточнюється, про який самий законопроєкт йдеться, однак у парламенті в листопаді 2022 року під номером 8221 був зареєстрований проєкт з аналогічною назвою. Цей документ, серед іншого, передбачає заборону діяльності в Україні Російської православної церкви (РПЦ) і релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури РПЦ.

Нагадаємо, депутати Хмельницької міської ради у вівторок проголосували за припинення права користування земельними ділянками громади всім релігійним організаціям, що належать до УПЦ МП.

Читайте також: Уряд повернув управління майном Києво-Печерської лаври державі