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УПЦ МП, архівне фотоФото: DW/Y. Wyschnewezkaja
РелігіяУкраїна

У Хмельницькому священик побив військового

Степан Смишляєв
3 год. тому

Під час літургії в Хмельницькому військовий скинув на підлогу "Євангеліє", після цього до нього застосували силу. Відкрито адміністративне провадження через дії військового і кримінальне - за фактом нападу.

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В Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницька у неділю, 2 квітня, відбулася сварка між військовим і священником Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка переросла у бійку, повідомляє місцеве видання vsim.ua.

За словами речниці управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторії Тимощук, зранку, під час літургії в соборі, 26-річний чоловік скинув зі столу на підлогу "Євангеліє" і почав сварку зі священником, який читав молитовну літургію.

Свідки події викликали працівників поліції. Вирішується питання про притягнення громадянина, який розпочав сварку, до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Пізніше в поліції повідомили, що за фактом побиття військовослужбовця під час богослужіння відкрито кримінальне провадження за хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу).

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик оприлюднив у Facebook відео частини інциденту. Він стверджує, що військовий, який брав в ньому участь - це Артур Ананьєв, доброволець, який воював у складі 19-го Окремого стрілецького батальйону. За словами депутата, на фронті він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

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В УПЦ МП заявили про провокацію

Водночас у Хмельницькій єпархії УПЦ МП стверджують, що саме Ананьєв напав на священника, а також облив і пошкодив "Євангеліє".

"Дії молодика, який одягнув військову форму, хоч і не має ніякого відношення до воєннослужбовців (так він особисто повідомив працівникам поліції), є провокативними, принижують форму українського військового та прямо працюють на російську агресію, дестабілізуючи воєнний стан в Україні та розколюючи український народ", - йдеться у повідомленні єпархії в Telegram.

В УПЦ МП також стверджують, що вказівку здійснити напад Ананьєву надав Бурлик.

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