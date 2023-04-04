Побиття військового: у Хмельницькому забрали землю в УПЦ МП

Міська влада Хмельницького обіцяє повернути право на користування земельними ділянками, якщо релігійні організації перейдуть до ПЦУ.

Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії у вівторок, 4 квітня, одноголосно проголосували за припинення права користування земельними ділянками громади всім релігійним організаціям, що належать до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як повідомляє "Суспільне Хмельницький", це 13 земельних ділянок, зокрема й на території Свято-Покровського кафедрального собору, де священник побив військового.

Мер міста Олександр Симчишин розповів, що ще шість земельних ділянок перебувають в приватній власності релігійних громад, тому на них міська влада впливу не має, а три - на території інших установ, зокрема, Міжрегіональної академії управління персоналом та Хмельницької обласної лікарні.

За його словами, міськрада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до Православної церкви України (ПЦУ).

Протести через побиття військового в соборі

2 квітня в Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького під час літургії відбулася сварка між військовим і священником УПЦ МП, яка переросла у бійку. Після цього біля собору зібралися декілька сотень людей. Вхід до нього зачинили, а декілька людей почали перелазити через паркан. В УПЦ МП назвали ці дії "штурмом".

Паралельно перед собором організували збір підписів за його перехід під юрисдикцію ПЦУ. Пізніше депутат обласної ради Юрій Смаль, якого оголосили "головою зборів", заявив, що митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору ПЦУ.

3 квітня синод УПЦ МП під головуванням предстоятеля Онуфрія звільнив Антонія від керування Хмельницькою єпархією та "почислив його на спокій". Новим керуючим призначили архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської митрополії.

Нагадаємо, що 29 березня архімандрит Києво-Печерської лаври Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ. Предстоятель церкви Епіфаній призначив його виконуючим обов'язки намісника Лаври в складі ПЦУ. Своєю чергою Онуфрій наклав на нього заборону в священнослужінні "за ухилення а розкол і грубе порушення присяги священнослужителя".

Онуфрій також наполягає, що кримінальне провадження проти намісника Києво-Печерської Лаври УПЦ МП Павла (Лебедя) - сфабриковане та "спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів і парафіян".