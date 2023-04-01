Суд відправив намісника Лаври Павла під домашній арешт

Згідно з рішенням суду, митрополит УПЦ МП Павло проведе наступні 60 днів під домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ.

Шевченківський районний суд Києва ввечері в суботу, 1 квітня, обрав митрополиту УПЦ МП, настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Київської області.

Суд також зобов'язав митрополита УПЦ МП носити електронний браслет.

СБУ підозрює митрополита УПЦ МП у виправданні агресії РФ

Служба безпеки України (СБУ) у суботу, 1 квітня, заявила, що зібрала "обґрунтовану доказову базу" щодо причетності Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії Росії проти України (ст. 161 і 436-2 Кримінального кодексу). Йому повідомили про підозру.

За місцем проживання та тимчасового перебування митрополита сьогодні зранку провели обшук.

Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

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Павло називає справу "політичною"

На судовому засіданні, як повідомило онлайн-видання "Українська правда", митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували".

"Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - наголосив він, коментуючи підозру від СБУ.

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