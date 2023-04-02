У Хмельницькому хочуть забрати землю в УПЦ МП

Мер Хмельницького анонсував позачергову сесію міськради, на якій буде "припинено користування" УПЦ МП ділянками землі. Тим часом у місті збирали підписи за передачу Свято-Покровського кафедрального собору ПЦУ.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після нападу на військового у міському Свято-Покровському кафедральному соборі у неділю, 2 квітня, пообіцяв "припинити користування" Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) земельними ділянками громади.

"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - написав він у Telegram.

Симчишин також вважає, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. "Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського, зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури", - додав мер.

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Собор намагаються передати ПЦУ

Близько 18:00 біля Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького зібралися декілька сотень людей, повідомляє hromadske. Вхід до собору зачинили, декілька людей почали перелазити через паркан.

В УПЦ МП назвали ці дії "штурмом". "Близько 50 прибічників "ПЦУ" та радикалів вже прорвалися на територію біля храму", - повідомила церква у Telegram.

Паралельно перед собором був організований збір підписів за його перехід під юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ). Пізніше депутат облради Юрій Смаль, якого оголосили "головою зборів", заявив, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору.

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