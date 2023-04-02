  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Хрест і тіні
Мер Хмельницького Олександр Симчишин пообіцяв "припинити користування" УПЦ МП земельними ділянками у містіФото: Pascal Deloche/Godong/UIG/IMAGO
РелігіяУкраїна

У Хмельницькому хочуть забрати землю в УПЦ МП

Степан Смишляєв
2 год. тому

Мер Хмельницького анонсував позачергову сесію міськради, на якій буде "припинено користування" УПЦ МП ділянками землі. Тим часом у місті збирали підписи за передачу Свято-Покровського кафедрального собору ПЦУ.

https://p.dw.com/p/4Pbqh

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після нападу на військового у міському Свято-Покровському кафедральному соборі у неділю, 2 квітня, пообіцяв "припинити користування" Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) земельними ділянками громади.

"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - написав він у Telegram.

Симчишин також вважає, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. "Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського, зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури", - додав мер.

Читайте також: Суд відправив намісника Лаври Павла під домашній арешт

Собор намагаються передати ПЦУ

Близько 18:00 біля Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького зібралися декілька сотень людей, повідомляє hromadske. Вхід до собору зачинили, декілька людей почали перелазити через паркан.

В УПЦ МП назвали ці дії "штурмом". "Близько 50 прибічників "ПЦУ" та радикалів вже прорвалися на територію біля храму", - повідомила церква у Telegram.

Паралельно перед собором був організований збір підписів за його перехід під юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ). Пізніше депутат облради Юрій Смаль, якого оголосили "головою зборів", заявив, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору.

Читайте також: Архімандрит Києво-Печерської лаври Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українська артилерія під Бахмутом

Ситуація під Бахмутом особливо загострилася - Зеленський

Конфлікти49 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Золота печатка із зображенням профілю чоловіка та написом BODI - символ виставки

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Культура1 квітня 2023 р.
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка1 квітня 2023 р.
external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія31 березня 2023 р.03:48 хв.
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я31 березня 2023 р.
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика31 березня 2023 р.
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку