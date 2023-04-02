Мер Хмельницького Олександр Симчишин пообіцяв "припинити користування" УПЦ МП земельними ділянками у містіФото: Pascal Deloche/Godong/UIG/IMAGO
РелігіяУкраїна
У Хмельницькому хочуть забрати землю в УПЦ МП
Степан Смишляєв
2 год. тому
Мер Хмельницького анонсував позачергову сесію міськради, на якій буде "припинено користування" УПЦ МП ділянками землі. Тим часом у місті збирали підписи за передачу Свято-Покровського кафедрального собору ПЦУ.
"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - написав він у Telegram.
Симчишин також вважає, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. "Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського, зобов’язані негайно вийти з фсбешної структури", - додав мер.
Близько 18:00 біля Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького зібралися декілька сотень людей, повідомляє hromadske. Вхід до собору зачинили, декілька людей почали перелазити через паркан.
В УПЦ МП назвали ці дії "штурмом". "Близько 50 прибічників "ПЦУ" та радикалів вже прорвалися на територію біля храму", - повідомила церква у Telegram.
Паралельно перед собором був організований збір підписів за його перехід під юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ). Пізніше депутат облради Юрій Смаль, якого оголосили "головою зборів", заявив, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору.