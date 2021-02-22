Глави МЗС країн ЄС погодили нові санкції проти Росії через Навального

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального. На засіданні Ради ЄС у понеділок, 22 лютого, досягнуто принципового рішення про штрафні заходи, повідомляють інформаційні агентства з посиланням на дипломатів у Брюсселі.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель тепер повинен скласти список з прізвищами конкретних осіб, відповідальних за арешт і обвинувальний вирок Навальному, щодо них будуть запроваджені санкції. Заходи включатимуть арешт майна в ЄС і заборону на в'їзд до країн Євросоюзу, вони повинні вступити в силу в найближчі тижні, зазначає інформагенція dpa.

Глава МЗС ФРН закликав ввести санкції щодо Росії

На засіданні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився за введення нових санкцій щодо Росії після двох рішень російських судів щодо опозиційного політика Олексія Навального. "Вже після отруєння Навального ми дали чітко зрозуміти, що не будемо миритися з порушенням міжнародного права, і ввели санкції", - заявив він.

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Маас заявив, що виступає за вироблення обмежувальних заходів щодо окремих осіб, у тому числі заборони на їхній в'їзд до Євросоюзу і блокування їхніх активів. "Водночас ми повинні шукати шляхи, щоб залишитися в діалозі з Росією", - підкреслив політик, додавши, що РФ потрібна Євросоюзу для спільного врегулювання багатьох міжнародних конфліктів.

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Запровадження санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Олексія Навального стане першим застосуванням Європейським Союзом затвердженого в грудні 2020 року нового санкційного режиму за грубі порушення прав людини в усьому світі.