Глава МЗС Німеччини - Путіну: Не грайте життями людей

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поклала відповідальність за страждання людей на Донбасі на керівництво Росії. Про це вона заявила, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в понеділок, 21 лютого, повідомляє кореспондент DW.

"Ця гра російського уряду з цивільним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків (лінії розмежування. - Ред.) є безвідповідальною. Я наполегливо звертаюся до керівництва Росії, до президента Росії (Володимира Путіна. - Ред.): не грайте життями людей", - закликала глава МЗС ФРН.

Бербок зауважила, що люди в Україні, так само як і в усій Європі, мають право на мирне життя. Вона висловила занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями. "Відбуваються не лише обстріли. Життя людей опинилося під серйозною загрозою, бо у різних місцях порушене водопостачання й електропостачання. Лише уявити собі, що сім'ї, діти, старші люди за одну хвилину опинилися відрізаними від водопостачання. За це відповідальний уряд Росії", - зазначила міністерка.

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За словами Бербок, у Європі дуже чітко бачать, якими є факти того, що відбувається в Україні та Росії, які відбуваються провокації, які фейки поширюються. "Ми не дозволимо себе обманути", - наголосила вона. Те, що зараз відбувається, Бербок назвала "російською кризою". "Росія її створила, тому це справа Росії, її вирішити", - додала міністерка.

Глава німецького МЗС привітала ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, який намагається організувати новий саміт між президентами США та Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним. "Я наполегливо закликаю уряд Росії: поверніться за стіл переговорів. Це у ваших руках. Ми за цим столом щохвилини, щогодини чекаємо на вас, щоб ми разом подбали про мир і безпеку в Україні", - зазначила Бербок.

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Ескалація на Донбасі почалася 17 лютого. Різко зросла кількість обстрілів на лінії розмежування. Ватажки сепаратистів оголосили "евакуацію" дітей, жінок і людей похилого віку в Росію, а також мобілізацію чоловіків. Влада Росії та сепаратисти стверджують, що Україна готує наступ на непідконтрольні уряду райони Донбасу, не наводячи при цьому доказів. Київ заперечує будь-які наміри наступу.