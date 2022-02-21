 Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ

Проросійські збройні формування відкрили вогонь по тимчасово непідконтрольному Києву Луганську, щоб звинуватити в цьому Україну, повідомляють в штабі ООС.

Проросійський бойовик в Луганську (архівне фото)

Проросійський бойовик в Луганську (архівне фото)

Проросійські збройні формування обстріляли непідконтрольний Києву Луганськ з важкого озброєння, повідомила увечері неділі, 20 лютого, пресслужба українського штабу Операції Об'єднаних сил.

Згідно з повідомленням, обстріл з важкого озброєння провели близько 21 години з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська. Українська сторона називає це провокацією.

У штабі наголошують, що проросійські бойовики "самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", щоб звинуватити Збройні сили України в агресії.

Як зазначається у повідомленні, підрозділи Об’єднаних сил "неухильно дотримуються мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права".

"ЛНР" повідомляє про двох загиблих

Натомість у самопроголошеній "ЛНР" звинувачують ЗСУ в обстрілі міста, внаслідок якого, за їх інформацією, нібито загинули двоє мирних мешканців.

Водночас станом на 7 ранку 21 лютого у штабі ООС зафіксували вісім обстрілів з боку проросійських збройних формувань, вісім з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поранений військовослужбовець ЗСУ

За добу 20 лютого в ООС зафіксували 80 порушень режиму припинення тиші з боку проросійських бойовиків, 72 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікарні. 

Про застосування на Донбасі заборонених мінськими угодами важких озброєнь повідомляють і в Спеціальній моніторинговій місії (СММ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) у своєму Twitter закликала сторони конфлікту вивести важке озброєння із зони безпеки, дотримуватися режиму припинення вогню та захищати мирних жителів.

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Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації і надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Україна відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі.

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