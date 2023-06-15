  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Грета Тунберг виступила на мітингу проти екоциду в Україні

Валерій Сааков | Анатолій Арні
2 год. тому

У німецькому Бонні відбувся мітинг проти екоциду внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. Українців підтримала промовою шведська екоактивістка Грета Тунберг.

https://p.dw.com/p/4SaME
Грета Тунберг на конференції ООН з питань клімату в Бонні
Грета Тунберг на конференції ООН з питань клімату в БонніФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Шведська екоактивістка Грета Тунберг узяла участь в мітингу проти екоциду в Україні у зв'язку з руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і спричиненою цим повінню в низці регіонів на півдні країни. Акція відбулася в середу, 14 червня, біля будівлі Організації Об'єднаних Націй (ООН) у німецькому Бонні, де цими самими днями проводять конференцію щодо проблем клімату.

У розмові з кореспондентом DW активістка звернулася до українців: "Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію, на те, що відбувається зараз. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами".

За її словами, "потрібно засуджувати злочини, які Росія чинить в Україні", а кліматичні активісти звертають увагу на те, що відбувається, не тільки тому, що це - турбота про довкілля, а й "тому, що ми піклуємося про людей". "Те, що коїться, жахливо, і ми не можемо дозволити цьому тривати", - наголосила Тунберг, яка раніше назвала катастрофу на ГЕС "звірством".

Учасники боннської демонстрації, організованої німецькими та українськими активістами, звинуватили Росію в навмисному підриві Каховської ГЕС, яку її війська контролюють понад рік. Москва свою провину заперечує.

Читайте також: Поліція Німеччини затримала екоактивістку Грету Тунберг

Європейський соціально-економічний комітет (EESC) ще у травні закликав до криміналізації дій РФ в Україні відповідно до законодавства Європейського Союзу, називаючи їх екоцидом. Разом із Європейським парламентом він закликав законодавчо визнати екоцид кримінальним злочином на рівні ЄС, аби притягнути Росію до відповідальності та запобігти повторенню екологічних катастроф у майбутньому.

Читайте також: Експертка про Каховську ГЕС: Оперувати терміном екоцид у міжнародних судах складно

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Японія вивчає можливість передачі Україні артснарядів - ЗМІ

Японія вивчає можливість передачі Україні артснарядів - WSJ

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Тварини з Херсонщини у Києві: яка допомога потрібна?

Тварини з Херсонщини у Києві: яка допомога потрібна?

Конфлікти22 год. тому04:16 хв.
external

"Незламні": як поранених українців повертають до життя

"Незламні": як поранених українців повертають до життя

Суспільство19 год. тому09:52 хв.
Дівчинка в обіймах психологині у таборі Gen.Camp, Івано-Франківська область, червень 2023 року

"Горе - як море". Репортаж із табору для сиріт війни

"Горе - як море". Репортаж із табору для сиріт війни

Конфлікти19 год. тому
Церква у Голій Пристані на Херсонщині після прориву греблі Каховської ГЕС, 8 червня 2023

Знищення Каховської ГЕС і культурна спадщина півдня України

Знищення Каховської ГЕС і культурна спадщина півдня України

Конфлікти19 год. тому
external

Росія вдарила "Калібрами" по Одесі: є загиблі

Росія вдарила "Калібрами" по Одесі: є загиблі

Конфлікти22 год. тому00:45 хв.
Роберт Фіцо може повернутися до влади (архівне фото)

Словаччина: назад до проросійського табору?

Словаччина: назад до проросійського табору?

Політика23 год. тому
На головну сторінку