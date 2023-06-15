Грета Тунберг виступила на мітингу проти екоциду в Україні

Шведська екоактивістка Грета Тунберг узяла участь в мітингу проти екоциду в Україні у зв'язку з руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і спричиненою цим повінню в низці регіонів на півдні країни. Акція відбулася в середу, 14 червня, біля будівлі Організації Об'єднаних Націй (ООН) у німецькому Бонні, де цими самими днями проводять конференцію щодо проблем клімату.

У розмові з кореспондентом DW активістка звернулася до українців: "Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію, на те, що відбувається зараз. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами".

За її словами, "потрібно засуджувати злочини, які Росія чинить в Україні", а кліматичні активісти звертають увагу на те, що відбувається, не тільки тому, що це - турбота про довкілля, а й "тому, що ми піклуємося про людей". "Те, що коїться, жахливо, і ми не можемо дозволити цьому тривати", - наголосила Тунберг, яка раніше назвала катастрофу на ГЕС "звірством".

Учасники боннської демонстрації, організованої німецькими та українськими активістами, звинуватили Росію в навмисному підриві Каховської ГЕС, яку її війська контролюють понад рік. Москва свою провину заперечує.

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Європейський соціально-економічний комітет (EESC) ще у травні закликав до криміналізації дій РФ в Україні відповідно до законодавства Європейського Союзу, називаючи їх екоцидом. Разом із Європейським парламентом він закликав законодавчо визнати екоцид кримінальним злочином на рівні ЄС, аби притягнути Росію до відповідальності та запобігти повторенню екологічних катастроф у майбутньому.

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